Madres de kínder de Topolobampo piden solución al drenaje colapsado; se manifiestan en Palacio Municipal de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperadas por no tener una respuesta de parte de las autoridades municipales ni de la Secretaría de Educación, madres de familia del preescolar Enrique Pestalozzi del Puerto de Topolobampo decidieron manifestarse este lunes en Palacio Municipal de Ahome.

Con pancartas en mano, pidieron la intervención del alcalde Gerardo Vargas Landeros en el grave problema de salud que tiene este plantel al colapsarse las líneas del drenaje sanitario.

Durante esta protesta pacífica, aseguraron que esta situación tiene muchísimos años; sin embargo, nadie les ha dado una respuesta definitiva y en tanto esto sucede, las aguas negras están regadas por el patio de la institución, afirmó Carmen Gutiérrez, vocera de las mamás.

"Es por un drenaje colapsado que nos han dado solución nada más por encimita, un mejoralito por unos días, unas semanas, pero ahorita ya la cuestión es más a fondo, el drenaje del plantel no sirve, se tiene que hacer una inversión, arreglar esa situación tan importante porque es una necesidad no de ahorita, nuestros hijos estudian entre las aguas negras, ahorita está tomado el plantel porque no hacen nada y los niños no pueden estar yendo así", indicó.

Asimismo, aclaró que el problema es muy añejo, es decir, fácilmente tiene más de 10 años, situación que solo han resuelto "por encimita" pero según se ha dicho, se requiere cambiar toda la red de drenaje de la institución pues ya se encuentra en muy mal estado.

Las madres de familia del preescolar Enrique Pestalozzi piden la intervención del alcalde Gerardo Vargas Landeros. Foto: Debate

"Puro mejoralito es el que le pone, se ocupa de raíz una solución de cambio de drenaje interno el agua está regada y eso son puras enfermedades para nuestros hijos. Los niños no son cuidadosos, Dios guarde una epidemia, entonces estamos pidiendo eso que no solucionen que nos den un compromiso por escrito en dónde se van a comprometer a solucionar esto. Son poco más de 150 niños", enfatizó.