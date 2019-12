Maestros de inglés aún esperan su pago

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que ayer el gobernador Quirino Ordaz Coppel anunció que ya se les había pagado a los maestros de inglés, la realidad es que hasta la mañana de este viernes, los docentes no han recibido su dinero.

César Camacho, en representación de los docentes, declaró que debido a que no se les ha cumplido, decidieron hacerse presentes en las instalaciones de Servicios Regionales de Ahome, en donde buscarán un encuentro con el responsable Jorge Heredia Arellano a fin de que éste los ayude en las gestiones.

“Tenemos noticias todavía del pago hemos estado en contacto con nuestros jefes inmediatos y la verdad es que no hay ningún tipo de depósito ayer cheques listos para ser entregados. Ya se tuvo contacto con el coordinador estatal del programa y no tenemos respuesta, nos dicen que todavía está en gestiones, que está en trámites pero no da resultado, nos dicen que tengamos paciencia”, indicó.

Maestros vuelven a manifestarse en las instalaciones de Servicios Regionales de Ahome. Foto: EL DEBATE

Asimismo comentó que quizá la Secretaría de Educación Pública tenga los números sin embargo no se les ha visto reflejado el pago que el mandatario estatal se comprometió a darles.

Cabe mencionar que se trata del pago de la última quincena de de noviembre, más las dos quincenas de diciembre y un bono especial de fin de año.