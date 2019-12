Maestros de inglés toman la Sepyc en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de recibir promesas y con el temor de que la Secretaría de Educación del gobierno del estado no les pague, maestros del programa de inglés decidieron este jueves cerrar las puertas de Servicios Regionales del Municipio de Ahome.

Cabe recordar que se les adeuda la última quincena de noviembre, más la primera quincena de diciembre que prácticamente ya está encima del pago del aguinaldo que creen que tampoco se les dé antes del tiempo establecido por la ley que es el 20 de diciembre.

Al respecto, Paulina Mendoza precisó que ya quedan seis días hábiles para que se haga el trámite de pago y no ven que se les vaya a cumplir el compromiso que el propio gobernador Quirino Ordaz Coppel hizo hace algunos días.

"Son 6 días hábiles los que les quedan, el 20 de diciembre es Consejo Técnico y la mayoría pues ya se va de vacaciones. No nos dicen nada, ahorita el desespero ya está en todo el estado, ya estamos muy desesperados, ya no podemos estar esperando a que ellos nos digan que sí va a ver pero no dan ninguna fecha", declaró.

En ese sentido, recalcó que sus compañeros ya se encuentran en un estado de desespero muy fuerte pues muchos de ellos son madres solteras o padres de familia que son el sustento de sus casas y aún no tienen nada definido para pasar estás fechas decembrinas.

"Algunas somos madres de familia que tenemos el apoyo de los papás, pero algunas son madres solteras y otros padres de familia, entonces, ya es un estira y afloje, de espérate no hay dinero y vamos a esperarnos a que llegue realmente algo pero no sabemos si va a ser totalmente el monto que se debe y que llegue el puro 23 o 24 de diciembre, cuando no podemos hacer nada", enfatizó.

La docente manifestante dijo que en tanto les den una respuesta se mantendrán en paro laboral y las oficinas de la SepyC permanecerán cerradas aunque esperan tener un acercamiento con el jefe de la dependencia Jorge Luis Heredia Arellano para ver si él obtuvo alguna respuesta de parte de sus superiores.

"Hemos estado en contacto, tenemos dos semanas y nos han dicho que en Culiacán hay gestión pero no le dan fecha, también hemos estado hablando y no hay nada, abordamos al gobernador la semana pasada en la sindicatura de El Guayabo, otros maestros en Guasave y otros maestros a Mejía en Mazatlán y es la misma respuesta, que está en gestión, que nos van a pagar pero no hay ninguna fecha, ya tenemos seis días hábiles y no hay ninguna fecha", puntualizó.