Maestros de la CNTE rechazan el nuevo calendario escolar en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- De manera enérgica, maestros activos y jubilados pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación rechazaron la propuesta de lo que sería el nuevo calendario escolar 2021-2022.

Pilar Saenz Muñoz, coordinador de la Dirección Política de la CNTE en Guasave calificó la intención de la Secretaría de Educación como algo que va en contra de los derechos no sólo de la planta docente sino de los mismos alumnos y padres de familia.

“Pensaron de una manera antipedagógica laboral porque apostarle a que el calendario se vaya hasta el día 29 de julio, es apostarle a una situación anti pedagógica, vamos a regresar el día 16 de agosto y eso nos da que son escasos 10 o 12 días de vacaciones de verano no sólo para nosotros sino para los padres de familia”, indicó.

Asimismo, señaló que estar en actividades el próximo año hasta el día 29 de julio, afectará en gran medida, por lo que reclamó a las autoridades federales ir en contra de los derechos laborales.

“Queda en evidencia la poca visión que tienen sobre la cuestión del aprendizaje, hablan de mucha empatía, resiliencia pero la hicieron a un lado porque no tomaron en cuenta ni a los maestros ni a nadie, simplemente lo impusieron y va en contra del derecho de vacaciones”.

En ese sentido, comentó que para regresar a clases en el mes de agosto se requiere de la consulta de la comunidad escolar en donde intervienen los maestros, alumnos y padres de familia.

“Lo han impuesto de que el regreso es automático y vemos que ahorita por ejemplo, Sinaloa sigue en amarillo, no hay condiciones todavía, no es que nos neguemos, seguimos trabajando en las distintas plataformas, en ese sentido, hacemos un llamado a las autoridades, a Defilna Gómez para que reconsideren porque no es posible que nos pongan en riesgo cuando no es culpa de nosotros esta pandemia”, abundó.

