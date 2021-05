Maestros de la CNTE rechazan regresar a aulas en norte de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Seguros de que no existen condiciones tanto de infraestructura como sanitarios, maestros de la CNTE se pronunciaron en contra de regresar a las clases presenciales.

Pilar Sáenz Muñoz, coordinador de la Dirección Política de la CNTE en Guasave consideró que existe un riesgo latente de contagio de regresar a las aulas y es que dijo que aunque ya mucha gente ha sido vacunado, aún faltan muchos más además de que las escuelas están en malas condiciones.

"Nosotros no estamos negados a regresar siempre y cuando haya las condiciones necesarias, nosotros vemos que es un apuro innecesario lo que se está haciendo, puesto que estamos casi al finalizar del ciclo escolar y lo único que se va a lograr es que sucedan repuntes como en caso de Nayarit y Campeche que iniciaron clase y debido a los casos de Covid tuvieron que cerrar”.

Asimismo, comentó que en tanto se defina bien la situación pero sobre todo, se les garantice la seguridad sanitaria, continuarán trabajando en las plataformas digitales como se ha hecho hasta el momento.

“Seguimos trabajando a través de las plataformas, decirles que no hemos descansado y que una de las formas que sea de manera virtual en tanto no haya las condiciones. Rechazamos esas intensiones mediáticas electoreras de Sinaloa que lo único que va a lograr es un repunte porque la mayoría de la población aún no está vacunado", enfatizó.

Por su parte, Manuel Barrera Nuñez, activista de la CNTE precisó que entre la lucha que la coordinadora ha emprendido y mantiene en todo el país está la exigencia de que aparezcan con vida los 43 jóvenes de Ayotzinapa, que se liberen a los normalistas de Chiapas.

“Rechazamos totalmente la UMA con la que quieren calcular las pensiones que se van a jubilar, exigimos un aumento salarial del 100 por ciento, el aumento debe ser también para la población en general, el salario no alcanza ni para las necesidades básicas”, asentó.

Cabe mencionar que este miércoles los maestros de la CNTE realizarán un plantón pacífico en el cruce de Zaragoza y Obregón al que invitan a la población en general.