Maestros de Tiempo Completo se manifiestan en Sepyc Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- En exigencia del pago de la compensación correspondiente al mes de enero, maestras de preescolar de escuelas de tiempo completo de Ahome, se manifestaron de manera pacífica en las instalaciones de los Servicios Regionales de la Sepyc en Los Mochis.

"Es un mes trabajado el que no ha pagado el sistema, no han hecho ninguna negociación, ni promesa de pago. Queremos saber cuándo nos van a pagar para poder reiniciar labores otra vez. Si no existe un compromiso de pago quiere decir que no tienen intenciones de pagarnos", puntualizaron.

Son alrededor de 50 educadoras de planteles federales y estatales del municipio, quienes demandan el pago de la compensación mensual del programa Escuelas de Tiempo Completo, que el gobierno federal ha retrasado.

Nos mandan a las aulas a trabajar sin un compromiso de pago. Tenemos cuentas qué pagar, compromisos económicos. No es justo que no nos digan cuándo nos van a pagar

Aseguran que hasta el momento, no han tenido ningún acercamiento con las autoridades educativas, por lo que continuarán con el plantón hasta obtener una respuesta favorable, y de no ser así, aseguraron que el próximo martes radicalizarán acciones en la capital del estado.

Las autoridades educativas no han hecho lo que les corresponde para gestionar los recursos para que se nos pague en tiempo y forma. No se vale trabajar con esa incertidumbre. Exigimos lo justo, que nos pague lo trabajado, nosotros cumplimos todos los días, así queremos el pago en tiempo y forma

Las manifestantes se negaron a proporcionar sus nombres por temor a represalias, y aseguraron que algunas de sus compañeras docentes han recibido amenazas desde que iniciaron con la protesta.