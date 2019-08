Maestros del CBTIS 43 denuncian presencia irregular de compañeros

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de que la Secretaría de Educación del Gobierno Federal ya dio de baja a 9 maestros y un administrativo del CBTIS 43 a los que les fue entregada una plaza de manera irregular, éstos siguen presentándose a laborar.

Esta acción provocó la molestia de otros docentes de dicha institución educativa quienes este jueves plantaron una manifestación en reclamo, exigiendo que de manera inmediata estas personas dejen de presentarse a trabajar y que la directora Marcia Olivia Sandoval deje de protegerlos.

Elsa Gisela Villanazul Cota, secretaria general de la Delegación D-II 136 recordó que desde hace meses se tuvo una lucha con autoridades federales a fin de que se revirtiera la entrega de estas plazas y aunque lo lograron, para su sorpresa al inicio de los cursos por el nuevo ciclo escolar, estas personas continuaron prestando su servicio.

“Se supone que estas personas ya fueron dadas de baja, ya no se les está pagando entonces no entendemos cómo es que siguen presentándose y cómo es que checan, si se supone que ya no trabajan entonces qué hacen aquí”, sostuvo.

Ante esta situación, los docentes inconformes iniciaron con el levantamiento de firmas a fin de llevarlas a instancias federales si es que no se soluciona este problema.