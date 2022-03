Maestros del SNTE 27 en Ahome siguen en paro laboral

Los Mochis, Sinaloa.- Por segundo día consecutivo, maestros y personal administrativo adheridos a la sección 27 del SNTE se mantiene en paro laboral en Ahome.

Hay que recordar que el gremio tomó está determinación ante la negativa y los hechos de hostigamiento que ha habido de parte de la Secretaría de Educación en Sinaloa y ante la negativa de tener un acercamiento con los líderes sindicales.

Luis Alberto Rendón Lizárraga, Secretario de Organización de la sección 27 en Ahome, comentó que son alrededor de 250 centros de trabajo los que detuvieron labores en espera de una respuesta favorable para sus derechos laborales.

"Hoy tenemos alrededor de 250 centros de trabajo, no estoy hablando de escuelas de nivel básico sino de todos los agremiados son 250 centros de trabajo que serían un 55 por ciento de los centros de trabajo que son agremiados a nuestra sección", precisó.

Asimismo, aseguró que a pesar de que no ha habido disposición de parte de las autoridades ante las peticiones, existe la confianza en que al final de cuentas se respete las facultades del sindicato y se les permita luchar por lo que les corresponde.

"La actitud que mostró nuestra secretaria fue positiva, cordial, dispuesta al diálogo. Pero nosotros no estamos pidiendo el control, se están equivocando, dicen que queremos el poder y claro que es así, queremos el poder sindical que nos confiere por ley que es la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Ayer por la tarde se reunió el colegiado laboral lo que está exigiendo el gobernador y la secretaria que viene siendo el pliego petitorio pero decirles que ellos ya saben, a lo mejor es una estrategia de ellos", señaló.

Sin embargo, comentó que por otra línea se está exigiendo a los medios mandos a realizar actividades de manera imprevista para detener el movimiento, pero aún así se incrementó el número de manifestantes.

"Creo que los hechos lo demuestran, no estamos buscando pleitos, estamos buscando soluciones pero como no nos escuchan en la mesa de diálogo, como no nos atienden pues tenemos que hacer este tipo de situaciones. Nos hace falta un poquito más de disposición", enfatizó.

Por último, específico que las condiciones salariales se dan a nivel federal por lo que aquí son problemáticas que tienen que ver con los derechos del trabajador como por ejemplo, las horas que le corresponde a un docente y que se le dan a un trabajador sin ninguna explicación y sin ninguna justificación pasando de largo la lista de ordenamiento que por ley debe respetarse.

Cabe mencionar que los maestros en paro de nuevamente se concentraron en las instalaciones de Servicios Regionales de Los Mochis.