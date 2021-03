Maestros jubilados se manifiestan en Issste de Los Mochis; denuncian reducción de su pensión

Los Mochis, Sinaloa.- Maestros jubilados y pensionados de la sección 27 del SNTE denunciaron que debido a las reformar a la Ley de Pensiones, se les redujo su paga.

Ante ello, decidieron este martes, manifestarse de manera pacífica en la explanada central del Issste en Los Mochis, en donde alzaron la voz y exigieron a las autoridades federales, la revocación a estos cambios pues aseguran, están afectando seriamente a los bolsillos de miles de familias.

Dominico Domínguez Gabriel, en nombre de los afectados dijo que es denigrante que el gobierno en vez de ayudar a quienes por muchos años trabajaron y dieron su respectiva aportación al fondo de retiro, ahora se vean afectados por una modificación a la Unidad de Medida y Actualización, UMA, que les reduce la pensión.

“Las políticas anteriores siguen siendo las mismas, sólo que con caras y colores diferentes. Los trabajadores hoy más que nunca estamos siendo golpeados, en este momento, la segunda Sala del Tribunal de Justicia de la Nación ha implementado un golpe a los trabajadores del estado, las pensiones que deben de calcularse con los salarios mínimos, ahora lo han modificado, han creado una nueva forma llamada UMA que no tiene otro fin más que disminuir la pensión de los trabajadores del estado”, indicó.

En ese sentido, explicó que si con el salario mínimo un trabajador tenía derecho a un sueldo diario de 140 pesos, ahora se reduce a 89 pesos, perdiendo los jubilados más de 40 por ciento de su dinero.

“Ante eso y por eso, es que no podemos ser indiferentes, no podemos estar cruzados de brazos cuando el gobierno y sus cómplices golpean al pueblo, así sucede en el campo, en las fábricas, en todos lados el sector trabajador está siendo golpeado. Las reformas estructurales no son otra cosa que un golpe a los trabajadores”, abundó.