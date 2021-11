Maestros no están contemplados para segunda dosis: Delegado de programas federales en Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de la exigencia de los maestros para que se les aplique una segunda vacuna contra el Covid-19, la realidad es que hasta el momento no se tiene contemplado incluirlos en las campañas, declaró Juan de Dios Gámez.

El coordinador de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Sinaloa a dijo conocer la molestia de la planta docente que recibió hace meses la vacuna de única dosis Cansino; sin embargo, aclaró que al menos no se tiene contemplado a corto plazo aplicarles otro biológico.

"De momento lo que hay es que ellos ya fueron vacunados con un esquema, fueron de los que se atendieron primero, fueron prioritarios, ahorita estamos atendiendo otro sector, platicaba ahorita con el director regional (Arturo Velázquez) sobre la problemática que traemos, le encargué que atendieran a las personas a las personas que acuden a manifestarse no solo en el sentido de informarles que no es posible en ese momento sino que también complementamos un poco recabando información, que los anotemos sin generar una falta expectativa pero si explicarles", indicó.

En ese sentido, el funcionario federal comentó que esta situación ya se ha notificado a la oficina central y coordinación central pero no se ha tenido respuesta.

"Entiendo está problemática que está generalizada en el resto del país pero más en la zona fronteriza, lo que nosotros podemos hacer es reportar lo que está sucediendo y esperar en caso de que haya una apertura a una segunda dosis de Cansino u otro biológico pues nosotros ya estaríamos preparados. No es un no definitivo pero ahorita no hay condiciones, los entendemos pero no podemos vacunarlos".

Por último, pidió un poco más de paciencia pues se está en espera de una respuesta de la oficina central para determinar si se les puede aplicar otra vacuna o no.

"No sabría decir de qué depende, nosotros somos un área de apoyo y entiendo que es más del sector salud, entiendo que es otro tema y tiene que ver que ellos ya fueron atendidos con un esquema", destacó.