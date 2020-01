Magistrado del Tribunal Agrario dicta sentencia al mejor postor: abogado

Los Mochis, Sinaloa.- Por la falta de sentencia en el expediente agrario número 109/2014 que recibió una excitativa de justicia agraria desde el 4 de marzo del 2019, así como por supuestos actos de corrupción al solicitar cifras estratosféricas a los actores del caso, Jesús Efraín Cervantes Flores presentó una queja en contra del magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27 con sede en Guasave, Sinaloa.

En el documento presentado ante el visitador del Tribunal Superior Agrario, Cervantes Flores expone la manera abusiva, prepotente y grosera en que actúa el magistrado encargado de brindar justicia por el despojo de 12 hectáreas de una parcela que heredó de su padre al fallecer y que fue adjudicada a su hermano.

El afectado dijo tener su domicilio en el ejido Plan de San Luis, en donde se ubica también el terreno agrícola en cuestión.

La denuncia

Ante esta redacción llegó el afectado, acompañado de Jesús Enrique Murillo Ríos como su asesor jurídico, quien explicó que desde que se presentó la excitativa de justicia agraria en marzo del año pasado, el magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 27 solo dicta acuerdos para no dictar sentencia, en virtud de que el afectado no accedió a pagar una suma estratosférica de dinero para que el fallo fuera a su favor, aun cuando ya existe una resolución, por lo que actúa en desacato al Tribunal Superior Agrario que supuestamente ya tiene la sentencia correspondiente.

“Esta persona se ha concretado a lucrar con la impartición de justicia, dicta las sentencias al mejor postor, no le importa perjudicar a los campesinos y en prueba tenemos una excitativa de justicia que se presentó el día 4 de marzo y hasta la fecha este señor no ha acatado la instrucción que le dio el Tribunal Superior Agrario para que dictara la sentencia, cuya instrucción se le giró desde el 17 de junio del 2019 y se niega acatar la orden”, explicó.

Foto: EL DEBATE

Limitantes

Ante esta situación, Jesús Efraín Cervantes Flores señaló que desde el año 2014 en que falleció su padre, y él quedó como sucesor, se presentó la denuncia correspondiente, puesto que la parcela se adjudicó a su hermano y desde entonces está siendo utilizada sin obtener ningún beneficio económico por ello.

“Todo el proceso lo he sobrellevado con falta de recursos, porque me voy con el puro pasaje, gano 200 pesos que apenas me alcanza para malcomer”, agregó.

El vecino del ejido Plan de San Luis mencionó que por la falta de recursos el juicio ha tardado más de lo esperado, pues dos asesores jurídicos que ha tenido han sido convencidos por su hermano de dejar el caso.

“Mi hermano les ha dado dinero a mis asesores y como yo no tengo, pues se retiran del caso y lo mismo pasa en el Tribunal”, expuso.

Con documentos en mano, Cervantes Flores dice tener esperanzas de recuperar la parcela que le heredó su padre para beneficio de su familia.

“Tengo esperanzas de recuperar la parcela, tengo esperanza de justicia”.