Malova niega tener acciones en la planta de fertilizantes

Los Mochis, Sin. De manera tajante, el exgobernado del estado, Mario López valdez negó tener algún tipo de interés económico en el proyecto de la planta de fertilizantes que se construye en el Puerto de Topolobampo, tal como se le ha señalado.

Cuestionado al respecto, aceptó que en su gobierno se tomó la decisión se apostarle a la generación de este tipo de inversiones como el fue el caso del gas natural; sin embargo, fue enfático al decir que no tiene las condiciones ni la pretención de formar parte de este proyecto que actualmente ha generado controversia por el impacto negativo que aseguran generaría a la región.

No tengo absolutamente nada de interes económico más que los intereses personales de que quiero que mi ciudad y mi estado se desarrollen, que mi país produzca muchos alimentos y fertilizantes y que estemos abiertos a la inversión”, sostuvo.

López Valdez aceptó que en este momento existan condiciones de malintepretaciones y confusiones; sin embargo, insistió en que él no forma parte de esta planta.

Hoy en día tenemos el riesgo de que por cualquier cosa te señalen, por cosas de esta naturaleza pero no, no tengo un solo centavo, ni me invitaron, ni acepté, ni tengo condiciones para ser inversionista en un desarrollo de esta naturaleza”.