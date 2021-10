Maltrato animal no se castiga en Ahome; autoridades toman el tema como broma: Couret Beltrán

Los Mochis, Sinaloa.- En el municipio de Ahome el Tribunal de Barandilla y la Vicefiscalía solamente recepcionan las denuncias que se presentan por actos de violencia cometidos contra los animales; sin embargo, no se investiga mucho menos se castiga, lamentó Graciela Couret Beltrán, presidenta de la Asociación Protectora de Mascotas Los Mochis A.C.

Sin justificar que hayan sido envenenados más de 11 perros en el ejido San José de Ahome, aseguró que en la zona rural es común que se maten de manera cruel a los perros porque estos atacan a los animales de granja.

"Lamentablemente, los propietarios de los perros tienen mucha responsabilidad de los que terceros les hagan a sus mascotas ya que los tienen encerrados, no los alimentan bien y cuando salen atacan a las chivas, borregos, gallinas y otros animales y en consecuencia se los envenenan o los atropellan", subrayó.

Couret Beltrán lamentó que no haya una educación de tenencia responsable de las mascotas, si no lo hacen en la zona urbana, mucho menos en la zona rural, ya que no les brindan el cuidado necesario y al haber una sobre población de perros se hacen la jauría, se hacen semi ferales y es cuando atacan a los animales de granja ya mencionados.

Asimismo, dijo que ese tipo de situaciones hacen que entre los vecinos se molesten y actúen en contra de los animales, en este caso de los perros que por irresponsabilidad de los dueños tienen a sus perros sueltos y matan a los animales de granja, posterior a eso viene la reacción del afectado.

“En otras ocasiones hemos ido a levantar la denuncia y las autoridades prácticamente se burlan únicamente toman los datos, de igual manera en la Fiscalía también a levantar la denuncia y ahí siempre dicen que necesitan pruebas sobre todo un video donde la persona le esté dando el cebo envenenado a los perros, pero como no se tiene, no pasa nada”, asentó.

En ese mismo sentido, recordó que hace dos años ocurrió lo mismo en otra comunidad en esa ocasión mataron como a 30 perros, ahí sí hubo un sospechoso, se interpuso la denuncia, pero no pasó nada y en esta ocasión será lo mismo, las autoridades no harán absolutamente nada.

Finalmente, Couret Beltrán dijo que es preciso también sancionar a los propietarios de mascotas irresponsables, a aquellas personas que no garanticen la sana tenencia de sus mascotas.