Mañana es el último día para el examen de admisión al ITLM

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el día de mañana es la fecha límite que tienen los alumnos que deseen ingresar al Instituto Tecnológico de Los Mochis para obtener una ficha y realizar el examen de admisión, informó Luis Eduardo Ruelas García.

"Este martes vamos a tener nuestro último examen y estamos dando todavía fichas para aquellos que no tuvieron la oportunidad de hacerlo en su momento, y el día de mañana ya es la última oportunidad que tienen".

El director de esta institución educativa, manifestó que los los interesados en estudiar una de las 14 carreras con las que cuenta el Tecnológico, pueden ingresar a www.itmochis.edu.mx para hacer el trámite de pago y acudir a una unidad bancaria, pero si no pueden hacerlo en línea que se acerquen a la universidad para buscar las opciones.

"Vamos a dar las fichas que sean necesarias y una vez que haga el examen, los que tengan el nivel propicio los estaremos aceptando, vamos a hacer un esfuerzo para aceptar a todos los que lo soliciten".

Foto: EL DEBATE

Expuso que los aspirantes deben llevar consigo una identificación de INE y el recibo de pago, en caso de haberlo hecho.

"Si no han hecho el trámite en línea, que no dejen de venir, que se presenten aquí a las 10 de la mañana y les presentaremos algunas ternativa para que hagan el examen. El examen está programado para las 10:00 horas del día de mañana.Tienen el día de hoy el día de mañana para hacer el trámite. El grueso de los alumnos ya solicitaron, ya hicieron el proceso, ya están inscritos. Esto es para aquellos que por alguna razón no alcanzaron a hacer el trámite", mencionó.

Esta mañana, el Instituto Tecnológico de Los Mochis dio la bienvenida a los mil 400 nuevos alumnos del ciclo 2019-2020. En total, esta universidad tiene alrededor de 6 mil 500 alumnos, aunque por el momento, no se ha cerrado la matrícula oficial.

Las tres carreras más demandadas son Ingeniería industrial, arquitectura e ingeniería electromecánica.