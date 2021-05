Mandan a maestros de Los Mochis a vacunarse contra el Covid-19 hasta a Culiacán

Los Mochis, Sinaloa.- Como un acto incongruente y fuera de lógica calificó un grupo de maestros de nivel bachillerato y universidad que a pesar de tener sus horas clase en la zona norte de Sinaloa, el sistema de vacunación contra Covid-19 los está mandando a aplicarse la dosis desde Los Mochis hasta la ciudad de Culiacán.

Evidentemente molestos, los docentes denunciaron que el personal responsable de esta campaña no quiere resolverles su situación, por lo que, incluso, algunos decidieron no aplicarse la vacuna contra Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Molestia

Incluso, Jazmín comentó que en su caso el sistema desde que se abrió la convocatoria no ha podido concluir el proceso de registro, por lo que al acudir al módulo de vacunación de CU de la UAS en Los Mochis en busca de solución, tampoco tuvo respuesta.

Leer más: Hoy es el debate de candidatos a la alcaldía de Ahome organizado por el IEES

“Somos muchos, tienen que venir aquí a resolver. Desde hace 20 días nunca se pudo registrar mi código, tuve que ir al SAT a ver lo del RFC y me están mandando a Culiacán para registrarme allá y de todas maneras no hay seguridad de que puede registrarme. Si no pude desde mi casa, cómo me aseguran que en Culiacán voy a poder.”

Asimismo, señaló que desde el miércoles anda en vueltas en busca de que se le solucione su caso; sin embargo, sigue buscando que se le dé oportunidad de vacunarse en esta ciudad pues de lo contrario se quedará sin este beneficio.

Reclamos

“Desde ayer (miércoles) vine y me dijeron que hoy, ahora me regresan que porque no me pueden resolver. Soy de Los Mochis y me quieren mandar a Culiacán, a lo mejor ya no me voy a vacunar. Si hablan de organización, no la veo; ahorita no tengo cómo trasladarme ni el tiempo”, sostuvo.

De igual forma, la maestra Adriana tampoco pudo registrarse y de igual forma tiene que ir a Culiacán para que se le revise el caso de manera particular.

“No pude registrarme, me dicen que me tengo que ir a Culiacán y no se me hace justo por el gasto. Somos muchos más los que se fueron, el sistema no me deja y yo no puedo ir a Culiacán y somos muchos. Entiendo que no hay vacunas, que hay un número que está ocupado, pero tienen que darnos de donde somos”, mencionó.