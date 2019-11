Mandan a reparación las primeras ocho patrullas de Ahome "yonqueadas"

Los Mochis, Sinaloa.- A casi una semana de que se diera a conocer que un gran número de patrullas fueron “yonqueadas”, ya se mandaron a reparar las primeras 8 unidades, confirmó Carlos Rodríguez Ponce.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome dijo que es el mismo municipio el que ordena a los talleres y proveedores encargados de realizar el chequeo de estas patrullas para determinar si pueden rescatarse o no.

En revisión

“Tenemos aproximadamente 8 unidades de las que vamos a rescatar de ese refugio temporal de donde se encuentran. Habrá unidades que ya no valdrá la pena que se les meta dinero, que ya no son operables, creo que hay unas Tacoma desde el 2011 que esas son unidades que ya no son operables”, precisó.

Descompuestas. El lunes, el director de Seguridad Pública aceptó que estas unidades habían sido sacadas de circulación. Foto: EL DEBATE

Cuestionado sobre el informe que se supone deben realizar para entregar al Cabildo ahomense, el funcionario municipal comentó que aún no lo tienen, pues permanecen en revisión mecánica.

“Aún no lo tenemos a la mano porque estamos todavía en reparación de unidades, si la unidad ya no la vamos a reparar porque no vale la pena se va a hacer un informe a Cabildo para a su vez darla de baja o que decidan su destino final, esto lo está haciendo el departamento de Seguridad Pública y a su vez el departamento encargado de la reparación de las unidades”.

¿No sirven?. Al poco tiempo de haber recibido patrullas nuevas, aparece un gran número de unidades abandonadas. Foto: EL DEBATE

Agregó que no tienen un plazo para concluir con este procedimiento, pero confían en que se concluyan en lo que resta de este año.

Revisión. Hace un par de días, algunas patrullas fueron llevadas con uso de una grúa a algunos talleres de esta ciudad. Foto: EL DEBATE

Vigilancia

Asimismo, aseguró que para evitar que se dé un desmantelamiento de las unidades, se ordenó que el predio en donde las tienen “yonqueadas” se tuviera vigilancia.

“Tenemos personal de Seguridad Pública en el refugio temporal para que no se pierdan las piezas de las unidades y que no sean sustraídas por personas ajenas, hay vigilancia permanente, quien se atreva a desmantelar alguna, pues estaría cometiendo un delito. Ahorita quedan aproximadamente 40 unidades dentro del predio”, abundó.

Para entender...

Abandonan 56 patrullas de Ahome

Fue hace apenas unos días cuando se dio a conocer que más de 50 patrullas están empolvadas en un baldío que se localiza en Prolongación Belisario Domínguez, entre Mariano Matamoros y Leona Vicario, en la colonia Burócrata. De acuerdo a una revisión del lugar, algunos de los vehículos están bajo la numeración 3204, 2071, 1781, 3199, 3176, 3152, 1781, 3154, 3717, 3207, entre otras.

En su momento, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, director de Seguridad Pública del Municipio de Ahome, justificó este abandono diciendo que las unidades no son aptas para participar en los operativos debido al desgaste mecánico que tienen.