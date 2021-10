Maneja Issste Los Mochis alternativas de medicamentos

Sinaloa.- Con el propósito de poder atender en medida de lo posible los tratamientos medicinales en los derechohabientes, el ISSSTE unidad Los Mochis maneja sucedáneos, es decir, medicamentos alternativos, declaró Mario Soto Quiñonez.

El director de la unidad reconoció que hay momentos en los que la faltante de claves es una realidad, especialmente aquellas que sirven para enfermedades crónicas degenerativas; sin embargo, insistió en que lo que se busca es que el paciente tenga una segunda opción para su tratamiento.

“Todas las unidades que trabajan las 24 horas los 365 días del año es evidente que caigamos en desabasto algunas claves que son de mayor movimiento como le llamamos nosotros, invitamos al derechohabiente a que en el momento en que no haya un medicamento no se queden con una negativa, hay que motivar al médico para que nos ayude a buscar una opción B, que les repito, no todas las unidades lo tienen y nosotros si, los sucedáneos en el ISSSTE abundan”, indicó.

En ese sentido, comentó que existe una desinformación al respecto, pues en muchos de los casos, el pacientes al acudir a la farmacia y no encontrar el medicamento se va a su casa molesto cuando el realidad, el doctor tiene la obligación de buscar otra medicina alternativa que también ayude al padecimiento.

“A veces damos una receta, la emitimos, el paciente va a farmacia y le dicen que no hay y se van molestos, aquí la invitación es que buscamos la opción B con el médico tratante, si yo supiera que no manejamos sucedáneos entonces yo no estaría diciendo esto, aquí la idea es que el paciente se vaya con un tratamiento, obviamente buscar una solución a su padecimiento”, abundó.

En cuanto a la faltante de algunas medicinas, Soto Quiñonez explicó que efectivamente, hay momentos en los que no se cuentan ciertas claves y esto depende de la demanda que existe.

“Por ejemplo, en temporada de calor hay algunas enfermedades diarreicas, dermatológicas que son de mayor afluencia en esa estación del año y los medicamentos van a tender a caer en desabasto, lo que pasa es que se acaban y en el momento que el paciente llega a solicitar su medicamento a lo mejor en este momento no hay”.

Con respecto a la denuncia de falta de tratamiento para el cáncer, el funcionario estatal detalló que la clínica cuenta con un stock de medicamentos básicos para su nivel de atención, en el caso principal de las medicinas contra el cáncer que son de alto impacto son diagnosticados en el mismo hospital de tercer nivel.

“El seguimiento nosotros lo brindamos a través de un proceso que lleva a cabo el familiar mes con mes. Días anteriores teníamos solamente un medicamento en desabasto específicamente para cáncer que el día de hoy ya lo tenemos, desconozco qué otro medicamento pudiera ser la necesidad de este paciente”.