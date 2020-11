Manifestantes no permiten acceso de personal en la termoeléctrica de Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Mientras personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asegura que los manifestantes retienen al personal dentro de las instalaciones de la termoeléctrica Juan de Dios Bátiz, de Topolobampo, Ahome, los que mantienen las toma niegan esta acción y dicen que el movimiento es pacífico.

Los manifestantes aseguran que no se retiene a nadie en contra de su voluntad y aclaran que lo único que están haciendo es impedir el ingreso de nuevo personal a las instalaciones, por lo que si hay alguien dentro de la planta lo hace porque así lo quiere, pues en el momento que quiera puede retirarse.

Señalan que se vieron obligados a no permitir el ingreso de nuevos trabajadores a las instalaciones como parte del movimiento emprendido para realmente ejercer presión sobre las autoridades, pero la versión de que tienen a alguien en contra de su voluntad dentro de la planta es falsa y la realizan personas que tienen el objetivo de desprestigiar el movimiento, el cual tiene objetivos muy claros: lograr una mejor calidad en el servicio y que se apruebe una tarifa especial para el puerto de Topolobampo.

Lucha es justa

Al ser entrevistadas, vecinas del puerto que se mantienen en el movimiento desde el primer día en que iniciaron las acciones afirman que la lucha que mantienen contra la Comisión Federal de Electricidad para que les dé mejores tarifas es totalmente justa porque durante muchos años la planta termoeléctrica ha estado afectando la calidad del aire y el agua de la bahía, lo cual ha generado en problemas en su salud y en una menor reproducción de las especies marinas que ha afectado la pesca, y en lugar de obtener un beneficio por este sacrificio, todavía les aplican tarifas caras.

Martina Rivera, vecina del puerto, señaló que después de tantos días en el movimiento ni el cansancio les hace, y en cambio de lo que sí están cansadas son de las altas tarifas que durante toda la vida les ha venido aplicando la Comisión Federal de Electricidad por el concepto del servicio de energía eléctrica, ya que no es posible que les lleguen recibos hasta con un 50 por ciento de aumento en los montos que pagaban anteriormente.

Dejó en claro que como vecinos y vecinas no se van a echar para atrás y van a mantener el movimiento por el tiempo que sea necesario hasta lograr una solución, en el entendido de que lo que están peleando es totalmente justo.

No nos vamos a rajar y aquí vamos a estar hasta que tengamos una solución. Aquí lo que queremos es una tarifa justa y que los recibos nos lleguen cada mes.”

Dijo que los usuarios quieren compromisos serios y no simples palabras, ya que en esta ocasión no accederán tan fácilmente a sus reclamos para que verdaderamente les autoricen una mejor tarifa, ya que la que les aplican no corresponde a su nivel económico.

A las exigencias se unió Juana Inés Guzmán, quien señaló que realmente sí es justo que los tomen en cuenta en su sentir porque toda la vida la planta ha estado afectando la calidad del aire y del agua marina en el puerto.

Incluso consideran necesario que intervenga en el conflicto la Comisión Reguladora de Energía porque es finalmente la que tiene la capacidad de autorizar una tarifa eléctrica más acorde que los beneficie, ya que sólo se ha presentado en el movimiento gente que no tiene la capacidad para darles una solución.

En efecto, personal de CFE informó que acudió el delegado de la Secretaría del Bienestar para explicarles que eso se define en México y otros funcionarios de CFE, pero les dijeron que esperan a quien pueda responderles.