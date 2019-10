Manifestantes reciben a AMLO en El Fuerte

Los Mochis, Sinaloa.- Las exigencias que los habitantes de las sindicaturas fortenses realizaron ayer, en el marco del diálogo sostenido en el Hospital Rural de El Fuerte encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron muy variadas: subsidios al campo, agua potable y atención para el poblado de San Antonio (casi en los límites con Sonora), así como más presupuesto para la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa (UAIS).

Desde temprano, campesinos del alteño municipio interceptaron a los senadores Mario Zamora, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro. El reclamo a los legisladores, abundó Jesús Manzanárez, consistía en los bajos precios base del maíz, a lo que Rocha Moya respondió que se insistirá en la publicación del ingreso objetivo, para que sea el punto de partida para el próximo año.

Por su parte, vecinas de la comunidad de San Antonio (a 40 kilómetros de El Fuerte, cerca de la presa Josefa Ortiz de Domínguez) arribaron a la cabecera municipal pidiendo mejores condiciones sanitarias y de agua potable. Acusaron que existe un pozo que presumiblemente abastecería de agua al asentamiento; sin embargo, falta la bomba que haga funcionar el mecanismo.

Así, relataron que la gestión ya estaba en manos de la alcaldesa Nubia Ramos Carbajal hace, al menos, dos años:

La presidenta no quiso apoyarnos en nada, el proyecto ya estaba, no nos apoyó en nada, no aterrizó nunca a la comunidad. No quiere, le hemos neceado mucho», narró Esmeralda Valenzuela.