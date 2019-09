Manrique Nielsen, nuevo secretario de Vinculación Empresarial del PRI Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- A ser un gran gestor para los los empresarios, se comprometió Manrique Nielsen Castro, al rendir protesta como secretario de Vinculación Empresarial del PRI en el municipio de Ahome.

"Este es un gran compromiso para mí, porque el ser empresario, el estar todos los días buscándole que todo funcione, el buscar el pagar la quincena es una responsabilidad inmensa, y ahora sumar a un grupo de grandes colaboradores para que esto crezca, hacer crecer a todos los empresarios y a todos los emprendedores, todas esas mujeres empresarias que buscan estar ahí, creo que la responsabilidad de ayudarlos, de guiarlos es inmensa".

Añadió que se trata de unión y de que todos crezcan juntos.

"Aquí no se trata de ser la cubeta de cangrejos, la clásica de que el que crece, yo lo voy a jalar hacia abajo, se trata de que todos crezcamos, si crece la empresa va a haber más empleo y al haber empleos va a haber dinero, esa es una cosa muy sencilla y muy lógica. No se trata de que nomás sea uno o dos o un grupo muy selecto, se trata de que seamos todos", dijo.

El joven empresario agregó que ningún partido se está abriendo de esta manera.

Vamos a trabajar para que las cosas de los emprendedores funcionen porque hay muchos con ganas de crecer, sólo falta un empujoncito y de eso se trata, de ayudarlos", expuso.

Foto: EL DEBATE

Por su parte, Jesús Valdés Palazuelos, presidente estatal del PRI, manifestó su gusto porque el sector empresarial siga vinculado al partido.

"Para que nuestro partido luche por sus causas, no solamente de los comerciantes, de los que prestan servicios, sino también de los empresarios, que hay ahorita muchas coyunturas distintas, adversas, cero crecimiento en el país, el desempleo que va a la alza y sobre todo la inseguridad, son los temas a tratar el día de hoy".

Destacó que como partido quieren coadyuvar y sumar desde los de los cabildos, desde el Congreso del Estado y del Congreso de la Unión para el que el partido sea facilitador para que haya políticas que mejoren la economía del país.

Asimismo, Dulce Ruiz, presidenta del PRI en Ahome, aprovechó el espacio para invitar a la ciudadanía a participar levantando la voz en la exigencia al gobierno federal que rescate y regrese los apoyos que eliminó al campo mexicano, los comedores comunitarios, empleos temporales, apoyo a la producción, entre otras.

"Estamos a favor del apoyo a los que menos tienen, pero no a los que menos hacen, y no no se preocupan del desarrollo que debe de tener nuestro país. Convoco a realizar un frente común, cámaras de comercio, de industriales, de productores agrícolas, de maestros, de ciudadanos, de amas de casa, de indígenas, de pescadores y de estudiantes para exigir al gobierno federal mayor presupuesto y resultados en favor de quienes si nos preocupamos y se ocupan de ser mejores cada día".