Mantienen negativa ante compra de unidad para Regidores

Los Mochis, Sinaloa.- La postura es clara, bajo ninguna circunstancia se puede autorizar la compra de una unidad con un valor de 600 mil pesos para el área de regidores cuando no está justificado su uso y el costo de mantenimiento, declaró Raúl Cota Murillo.

El regidor y coordinador de la bancada priísta del Cabildo ahomense así respondió ante la intención de su compañeros de adquirir una camioneta para poder asistir a los eventos del alcalde.

“Nosotros rechazamos la compra, incluso hicimos una comparación que con esa cantidad le podíamos llegar a cerca de 60 mil viviendas, además, nosotros tenemos un apoyo de combustible para poder trasladarnos a los eventos y las reuniones”, indicó.

Incluso, reprobó que sus compañeros hayan hecho uso de la camioneta blindada que está en respaldo del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno para acudir a un evento a la comunidad de Cobayme el pasado lunes.

“Hay que ir les a preguntar a los regidores de Morena y del PT rotundamente yo no me subiría salvo que haya un caso fortuito de que se descomponga algún vehículo o una situación extraordinaria pero esa camioneta no es para un uso cotidiano”.

Y es que añadió que históricamente los regidores se han trasladado en sus vehículos propios a los eventos, pero ahora, a sus compañeros de Morena, PT y el PAN al parecer se han encaprichado con esta nueva camioneta.

“Hasta la fecha nosotros así lo hemos venido haciendo y ustedes son testigos de eso, nosotros nos movemos en nuestros vehículos. No podemos hacer un despilfarro de dinero y mucho menos a como están las circunstancias y menos cuando tenemos un programa como el del Ramo 33 que lo desaparecieron y tenemos que hacer un mejor uso de los recursos públicos”, puntualizó.