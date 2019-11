Mantienen plantón en Icatsin Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por segundo día consecutivo trabajadores sindicalizados y de confianza mantienen tomadas las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (Icatsin) en Los Mochis en exigencia de la destitución de la directora del plantel, María del Refugio Félix Sánchez.

Denuncian acoso y hostigamiento laboral, trato despota y prepotente, además de nepotismo porque manifiestan que su sobrina, Cassandra Zubia Félix es la administradora del plantel.

Ernesto Ahumada Sánchez, delegado del Stase en Icatsin Los Mochis puntualizó el plantón permanecerá hasta obtener una respuesta favorable de las autoridades competentes y que no liberarán la institución hasta que María del Refugio Félix Sánchez sea retirada del cargo.

“Mientras no se vaya la directora no vamos a ceder, llega el director general de Icatsin, Francisco Frías Castro y se calma, se va, pasa un mes, y vuelve el acoso, es un círculo vicioso que no vamos a permitir. La mayoría de los trabajadores estamos en la misma postura, queremos que la destituyan, no queremos que la corran, queremos que la cambien a otro plantel, pero que no nos esté haciendo daño”.

Manifestó que en este momento trabajadores de Icatsin a nivel estado se encuentran en paro laboral en apoyo a sus denuncias.

“Hay paro a nivel estado, de 9:00 a 11:00 en todos los Icatsines, los delegados y compañeros Stasistas nos están apoyando, a excepción de Culiacán por el mal clima, pero los demás compañeros de otros planteles nos están apoyando. Y mañana de no obtener una respuesta positiva, la destitución de la directora, seguirá el paro de labores”.

Detalló que en los próximos minutos sostendrán una reunión con el director general de Icatsin, Francisco Frías Castro y el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo del Stase, Julio César Terrazas Wilson para dialogar sobre la situación y llegar a un acuerdo.

“El director general, Francisco Frías Castro llegó de sorpresa, nosotros estamos abiertos al diálogo, lo que queremos es trabajar en armonía y paz, no estamos negados al diálogo, para una negociación, debemos dialogar primero. En la reunión vamos a estar todos los Stasistas, el director general de Icatsin y la comitiva que lo acompaña, también viene el Secretario de Organización del Comité Ejecutivo del Stase, Julio César Terrazas Wilson”.