Mantienen rechazo contra la planta de fertilizantes en Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Por considerar que la obra representa un riesgo inminente no sólo para el puerto de Topolobampo, sino para todo el municipio, integrantes y simpatizantes con el movimiento social de Ciudadanos Vigilantes por la Transparencia de Sinaloa y Aquí No, es que de nueva cuenta se manifestaron en contra de la construcción de la planta de fertilizantes.

Guillermo Padilla Montiel, presidente del organismo social, dijo que es necesario que la ciudadanía se sume a la campaña de rechazo para la ejecución de este proyecto, pues sostuvo que aun cuando se diga que la planta tendrá todas las medidas de seguridad, al final del día será una bomba de tiempo.

“Yo les pregunto ¿cuánto vale la vida de sus hijos? Estoy seguro de que la vida de sus hijos no tiene precio; entonces, yo los invito para que se sumen a este movimiento. Digamos no a la planta de fertilizantes porque aunque digan que es una obra segura, la realidad es que no es así, es una bomba de tiempo que aunque tenga todas las medidas de seguridad, en cualquier momento puede detonar”, precisó.

En tanto, Ramón Palacios, especialista en el tema, comentó que al día de hoy la empresa responsable de este proyecto ha quedado a deber, pues no ha explicado a detalles sobre los operativos o estrategias que se implementarán en caso de una emergencia.