Mantienen restricciones en El Maviri, Ahome: entrada de sólo 40 por ciento de su capacidad

Los Mochis, Sinaloa.- La playa de El Maviri, del municipio de Ahome, se mantiene con la autorización de ingresar únicamente el 40 por ciento de su capacidad de visitantes, con el fin de evitar que disparen los contagios de Covid-19.

Así lo confirmó Salvador Lamphar Rodríguez, coordinador de Protección Civil de Ahome, quien dijo que la afluencia que se ha dejado ver en los últimos días, especialmente durante los fines de semana, es porque la gente se ha relajado creyendo que se permite el acceso sin control.

Asimismo, precisó que el filtro sanitario en la entrada del balneario no se ha retirado, incluso señaló que se fortalecieron y sin excepción los visitantes tienen que respetar las reglas, y la principal es evitar las aglomeraciones.

Filtros

“Lo que estamos haciendo como siempre es el filtro que se encuentra en El Maviri de Policía Turística y Protección Civil, ahí se verifica que no lleven mascotas, botellas y si la capacidad que tenemos en El Maviri que es del 40 por ciento, si ya está a ese tope, no se deja pasar. Quiero decir que el filtro siempre ha estado, nunca se ha quitado, lo que pasa que a veces la gente va para allá porque creen que está abierto al 100 por ciento, pero no es así”.

El funcionario comentó que una de las restricciones es el ingreso de botellas de vidrio, por lo que invitó a los visitantes a evitar llevar este tipo de productos, pues de lo contrario se les impedirá el paso a la playa.

Estamos vigilando la afluencia de gente que trae botellas, mascotas, lo que está prohibido. Es muy necesario que la gente entienda que esto se hace por una situación de salud pública”, precisó.

Pidió a la población mantener el orden y evitar aglomeraciones como las que se han registrado. Incluso recalcó que el filtro sanitario instalado en la entrada del balneario permanecerá.

Medidas

Cabe mencionar que por disposición oficial aún permanecen cerrados aquellos espacios en donde se estaban registrando aglomeraciones como en la plazuela y el malecón de Topolobampo, por mencionar algunas.

“Aprovechamos para hacer un llamado a aquellas personas que se molestan porque al querer ingresar a la Plazuela 27 de Septiembre, al malecón de Topolobampo y los álamos para que respeten las señaléticas de no ingresar, esto con el único fin de evitar aglomeraciones y que se disparen los casos de Covid-19”, abundó.

Recomendación

Y es que recordó que lo que se busca es mantener el municipio con poca movilidad y así lograr que los casos positivos vayan a la baja, pues durante el último mes, el municipio se ha mantenido en color rojo, de acuerdo a la semaforización sanitaria que maneja la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado.

Por último, insistió en que es importante que se mantengan los protocolos sanitarios, como evitar acudir a lugares concurridos, portar en todo momento el cubrebocas, el uso del gel antibacterial y el lavado constante de manos.

Pandemia

Protección Civil del Gobierno del Estado y Salud Municipal continuarán con operativos

Las autoridades no han bajado ni bajarán la guardia contra el Covid-19 en el municipio de Ahome, por ello continuarán con los operativos en todas las áreas de comercio, bares, antros, etcétera, para evitar aglomeraciones.

“El tema de los operativos lo tenemos permanente hasta que esté controlada la pandemia. Seguiremos trabajando en todo lugar donde puedan existir aglomeraciones”, comentó Omar Mendoza, delegado de Protección Civil del Gobierno del Estado en la zona norte.

Asimismo, Francisco Espinoza, director de Salud Municipal, dijo que los operativos continuarán en bares, antros, maquiladoras y todos los espacios públicos para cuidar que se lleven a cabo los protocolos sanitarios.

Continuarán los operativos anti Covid-19 en Los Mochis. Foto: Debate