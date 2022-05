Mantienen tomada la primaria de Las Arboledas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por segundo día consecutivo, madres de familia de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero e Ignacio Martínez Gallegos ubicada en las inmediaciones del Infonavit Arboledas, en la ciudad de Los Mochis, impidieron el acceso al plantel tanto a alumnos como a planta docente.

Cabe mencionar que que esta institución no cuenta con el servicio de energía eléctrica pues se robaron el equipo hace algunos meses atrás y hasta el momento no han tenido respuesta.

Con candados colocados en la puerta de acceso, mostraron su molestia ante la falta de una solución afirmando que desde el regreso a clases presenciales, sus hijos han tomado clases abajo de los árboles aguantando el calor pero además, los malos olores pues también tienen graves problemas de drenaje.

“Lo que nosotros estamos pidieron, lo que queremos es una respuesta y lo más pronto posible, pueden hacernos el favor de arreglarnos la escuela y nuestros niños tomen clases como se debe, presenciales, exigimos las clases presenciales y dignas para nuestros hijos, que nos digan cual es el problema y nos ayuden a resolverlo”, indicó.

En ese sentido, consideró como algo contradictorio e injusto que las autoridades educativas se aferren a que los niños regresen a clases virtuales pues afirmaron que muchos no tienen condiciones para seguir bajo esa modalidad.

“Ayer (lunes) vino el subdirector a nivel norte y está pidiendo clases en línea y no estamos dispuestos, porque muchos no tenemos para el internet, por ejemplo los de primero no saben leer para estarse conectando”, sostuvo.