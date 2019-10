Mantienen tomado el jardín de niños en la colonia Nueva Revolución en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Madres de familia mantienen tomadas las instalaciones del jardín de niños María Montessori ubicado en la colonia Nueva Revolución.

Afirman que el plantel será liberado hasta que llegue el material de construcción, porque aseguran que desde hace cuatro años, sus hijos han estado compartiendo una de las aulas entre dos grupos de diferente grado lo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

"No hemos llegado a un acuerdo estamos, ya no confiamos en la palabra necesitamos ver el material, el grupo de mamás que tenemos tomado el kínder permanecemos en esa postura no vamos a liberar hasta que llegue el material y el personal a construir el aula", puntualizó Alondra Guzmán, madre de familia.

"Mantenemos la postura de no abrir, y si tumban el candado volvemos a poner otro, nos dan soluciones pero empiezan a construir, no queremos palabras queremos hechos, vamos a abrir la puerta hasta que traigan el material y a la gente que va a trabajar", recalcó Lupita Herrera madre de familia.

Las peticiones de los padres de familia. Foto: EL DEBATE

Cabe señalar, que las opiniones de las madres de familia del jardín de niños se encuentran divididas, algunas mantienen el plantón impidiendo el acceso a la escuela, mientras que otras exigen la liberación para que sus hijos puedan reanudar las clases.

"Algunas de las mamás afectadas mantienen el plantón y tienen limitado el acceso, sin embargo, las Asociación de Padres de Familia y otras madres afectadas quieren que se abra el jardín de niños, están intentando tener un diálogo, pero las mamás siguen es esa postura", puntualizó Alma Luz Javalera, directora de la institución educativa.

Son alrededor de 250 alumnos los afectados por la suspensión de clases desde el día de ayer.

"Queremos que la educación de nuestros hijos siga adelante, el plantón perjudica a todos los alumnos, queremos que el kínder se abra", expresó Martha Yesenia Sánchez, presidenta de la asociación de padres de familia.

"Los únicos que están saliendo afectados con este plantón son los niños, queremos que abran el kínder, yo no quiero que mi hijo llegue a primero de primaria y no sepa nada y es lo único que están provocando las mamás con la toma del plantel, que no les den clases, mi hijo está en el grupo compartido y yo no veo que a mi hijo le afecte", afirmó Carol Cortéz, madre de familia.

Al lugar acudió Jorge Luis Heredia Arellano, jefe de Servicios Regionales de la Sepyc de Ahome, para intentar mediar la situación con la finalidad de que los alumnos regresen lo más pronto posible a las aulas.

Jorge Luis Heredia Arellano, jefe de Servicios Regionales de la Sepyc de Ahome, acudió al plantel para hablar con los padres de familia. Foto: EL DEBATE

"El mensaje es el compromiso que tiene el Isife y la Secretaría de Educación Pública de dar por concretada la gestión de construcción de un aula, el Isife, por conducto del licenciado Álvaro Ruelas, nos dice que el presupuesto ya se tiene, el problema tiene que ver con los tiempos de contratación, es decir, todo lo que tiene que ver con los protocolos administrativos para empezar a construir", indicó.

En respuesta a las solicitudes de las madres de familia, Álvaro Ruelas Echave, director del Isife informó que el presupuesto está asegurado, que ya se inició el proceso de contratación y que será a partir del 11 de noviembre que inicien con la construcción del salón de clases.

"La Ley de obra Pública del Estado establece una serie de lapsos para la contratación, nosotros desde la primera ocasión les informamos que iniciaríamos el proceso de contratación, el presupuesto está asegurado, y la construcción iniciará a partir del día 11 de noviembre, yo he estado en contacto con la directora y algunas madres de familia, nosotros no podemos violar la Ley cuando ya se inició un proceso de contratación, y esperemos que lo entiendan", afirmó.