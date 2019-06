Manuel, Wisi y Lara son los ganadores del Robotix Faire 2019

Los Mochis, Sinaloa.- El equipo de Trapiche Museo Interactivo ganó el primer lugar en la categoría libre en la Feria Nacional Robotix Faire 2019, que se llevó a cabo el pasado 8 de junio en la Ciudad de México y cuya temática fue el espacio.

Luis Ángel Herrera Suárez, José Manuel Bojórges Díaz y Juan Carlos Lara Figueroa compitieron contra 45 equipos de toda la República Mexicana. Obtuvieron su pase a la contienda nacional al ganar la Feria de Robótica que se realizó en Los Mochis.

Reconocimiento

Joel Romero, instructor de la Academia de Robótica de Trapiche, resaltó que el desempeño de sus alumnos fue impresionante y digno de reconocer.

“Nos dictaban un reto en el que teníamos que hacer un recorrido con el robot y eran como cinco puntos a evaluar. Se logró hacer el recorrido sin ninguna penalización y en el menor tiempo, por eso salimos victoriosos. Estuvo sumamente competido, porque hubo equipos que lograron hacer el recorrido perfecto, pero tardaron más tiempo. Tengo mucho tiempo trabajando con ellos, los tres pertenecen al club de robótica de Trapiche, ya tienen experiencia y se nota al momento de competir cuando salen de su zona de confort, van a otra ciudad, sin su familia, conviven entre ellos y crean un ambiente de confianza”.

Un equipo especial

Manuel, Wisi y Lara conforman un equipo muy especial, además de su pasión por los robots los une su invaluable amistad.

“Somos el Wisiequipo, Wisi es el apodo de nuestro amigo Luis Ángel, y en honor a él nombramos así al equipo. Somos un gran equipo, la semana anterior a la competencia nos reuníamos todos los días, durante los cursos de robótica del año nos mirábamos dos veces a la semana; creamos una gran amistad. No me sentí tan nervioso como en los años anteriores, porque ahora tenía un lazo más fuerte con mis compañeros. Hicimos un buen papel en la competencia. Además del orgullo de competir en un evento tan importante a nivel nacional, nos ganamos un trofeo, medallas y una tablet cada uno”, exclamó José Manuel Bojórges Díaz, de 13 años.

Luis Ángel Herrera Suárez estudia el segundo grado de secundaria y sueña con estudiar astronomía. Mientras eso sucede, continuará preparándose para las próximas competencias de robótica. “Lo que más disfruto es la compañía de mis amigos y programar los robots, no está complicado. Esta experiencia me enseña que puedo ser capaz de lograr lo que me propongo; me siento orgulloso de haber ganado. Mi familia me apoya y me alienta a continuar alcanzando mis metas. Confío en mi equipo, todos dimos lo mejor de sí, por eso ganamos. Disfrutamos nuestra preparación, nos divertimos mientras convivimos”.

Los talentosos jóvenes invierten gran parte de su tiempo en robots, y aunque fue la primera vez que compitieron juntos, la aventura fue extraordinaria. Nombraron Wisimóvil al robot EV3 que los llevó a la gloria.

“Nos convertimos en una familia, hicimos fuertes lazos de amistad. Yo entré al club de robótica porque desde chiquito me gustó crear y que mi creación cobrara vida. Disfruto bastante hacer la programación del robot para que cumpla una función. Nunca me consideré sobresaliente; sin embargo, ganamos el concurso. Cualquiera puede hacerlo, dudo bastante que a alguien no le llame la atención un robot. Me gustaría estudiar una ingeniería o ser programador de videojuegos”, destacó Juan Carlos Lara Figueroa, quien tiene 16 años.

Trayectoria

Cabe señalar que en 2017 en la categoría internacional los equipos de Trapiche ganaron primer y tercer lugar. En 2018 en la categoría libre los dos equipos de Trapiche tuvieron puntuación perfecta y empataron en primer lugar. En la edición 2019, participaron dos equipos de Trapiche en la categoría libre, uno ganó el primer lugar con puntuación perfecta y con el mejor tiempo y el otro quedó en cuarto lugar en la misma categoría.