Manzanas locas, una agridulce delicia que Iván ofrece en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Todos los días sale con 30 manzanas locas y no regresa a su casa hasta venderlas todas. Bajo esta afirmación, Iván Michelle Sánchez Osuna, vendedor de manzanas, recorre el sector centro de la ciudad de Los Mochis para ofrecer su producto y asegura que no regresa a su casa hasta vender todas sus manzanas, ya que solamente vende producto fresco y no del que le va quedando de un día anterior.

Precisó que las manzanas locas, forradas de tamarindo, espolvoreadas con chile en polvo y bañadas de chamoy, las comercializa desde hace dos años, pues se ha visto en la necesidad de obtener ingresos para poder cubrir sus gastos básicos como alimentación, ropa y el pago de servicios como energía eléctrica, agua potable, entre otros.

Iván señaló que es originario de esta ciudad de Los Mochis, dijo que estudia y trabaja para poder sufragar sus gastos, ya que a pesar de estar divorciado de su pareja, tiene que darle dinero para el sustento del hijo que procreó con ella.

“Afortunadamente de la venta de las manzanas sale para poder tener ingresos económicos y poder pagar los gastos que tengo que hacer”.

Comentó que básicamente se dedica a la venta de manzanas locas porque con este trabajo maneja su tiempo, es decir, todos los días le dedica un promedio de cuatro horas para la venta y obtiene las ganancias suficientes para cubrir sus gastos.

“Venderlas no es tan fácil, es como todo negocio, hay que esforzarse, ofrecerlos con buena actitud para que la gente las adquiera, para ello tengo que recorrer varias veces el sector centro”, subrayó.