Maquiladora Aptiv de Los Mochis no ha informado que parará labores: Sedeco

Los Mochis, Sinaloa.- Hasta el momento no hay información sobre algún paro de labores en la maquiladora Aptiv en Los Mochis, informó la Secretaría de Desarrollo Económico de Ahome.

Esto, después de que los trabajadores de esta maquiladora dieran a conocer que la empresa suspenderá de nuevo las actividades los días últimos de junio, aunque desconocen el motivo.

“Yo tuve una plática con los directivos de Aptiv la semana pasada y me mencionaron que están trabajando de manera normal, no hay ningún paro en sus actividades por el momento, y no hablaron de alguna programación de hacer paro en algún turno o de hacer un paro total de actividades,”, manifestó el titular de la dependencia municipal, Omar Cabrera Durán.

El secretario de Desarrollo Económico del municipio de Ahome expuso que esta empresa quisiera estar en su máxima producción, pero no pueden por la situación de que tienen trabajadores vulnerables o con algunas incapacidades, no por Covid-19.

“Al final del día ellos hablan de una nueva normalidad con la que están trabajando sin ningún problema. No tenemos algún reporte en la Secretaría de Desarrollo Económico de Ahome al respecto”, recalcó el funcionario municipal.

Añadió que han estado visitando las maquiladoras Aptiv, Walbro y Contec para ver sus protocolos y los lineamientos estatales y federales que están siguiendo para evitar los contagios del coronavirus.

Las tres maquiladoras tienen unos protocolos internacionales perfectamente delineados y establecidos.”

También te puede interesar:

Expendedoras de oxígeno en Los Mochis tienen en espera hasta 70 pacientes

Olvidan la sana distancia en camiones urbanos de Los Mochis

Difícil situación se vive en el IMSS 49 de Los Mochis por Covid-19