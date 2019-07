Maquiladora Contec San Blas toma represalias contra sus empleados

El Fuerte, Sinaloa.- Luego de haber denunciado la explotación laboral de la que eran objeto, trabajadores de la maquiladora Contec de San Blas fueron víctimas de despido, denunciaron los mismos empleados.

Aseguran que ayer por la tarde, al presentarse a su área de trabajo, fueron llamados al área de recursos humanos para firmar su liquidación o posible renuncia voluntaria; sin embargo, ninguno accedió a plasmar su rúbrica en el documento.

“Somos entre 10 y 11 trabajadores. Sabíamos que esto podía pasar, pero ya no podíamos más con la situación. Al llegar nos llamaron y nos pidieron firmar la liquidación o renuncia. No supimos bien qué era porque ni siquiera pudimos leer el documento, solo nos negamos a firmar”, afirma una de las empleadas, quien dijo que no firmó porque está inconforme con la liquidación que le proponen.

La empleada Guadalupe “N”, quien fungió como vocera de sus compañeros afectados, afirmó que la encargada de recursos humanos de la empresa les aclaró que el rompimiento de su relación laboral con la empresa fue por la denuncia pública que hicieron ante EL DEBATE por su inconformidad ante jornadas de trabajo de 12 horas.

Nos dijo que fue por el escándalo que hicimos antier (miércoles), que ese movimiento que hicimos para defender nuestros derechos laborales había afectado a la empresa, y ahora se quieren cobrar con nosotros, esto son represalias”, denunció.

Ante Conciliación

La vocera de los empleados afectados dejó claro que acudirán a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la zona norte de la entidad para denunciar el abuso del que son objeto y defender los derechos que tienen como trabajadores.

No se vale. Yo tengo más de 5 años y me querían dar 34 mil pesos por esos años trabajados, 10 mil pesos de fondo de ahorro y prima vacacional, o sea que mi liquidación eran menos de 24 mil pesos por 5 años, es una injusticia”, dijo.

Defensa laboral

Ante esta situación, el titular de la Dirección del Trabajo y Previsión Social de la zona norte, Gabriel Olivas Bracamontes, recomendó a los afectados no firmar ningún documento hasta recibir una asesoría laboral adecuada. Dijo que por el momento la empresa no puede liquidarlos, pues la dependencia está de vacaciones y sería hasta el 5 de agosto cuando pudieran hacerse convenios de liquidación.

Contec Los Mochis

En Los Mochis, los trabajadores de la planta Contec comentaron que ese mismo día, el pasado 24 de julio, en que hicieron público el problema, la empresa realizó una reunión para pedirles una disculpa e informales que regresarían a su horario normal.

“Ese mismo día que subieron la noticia, nos hicieron junta y nos pidieron disculpas, que no querían molestarnos para trabajar 12 horas, y desde ayer empezamos a trabajar el turno normal que es 4:45 de la tarde hasta la 1:24 de la mañana”, expuso una de las trabajadoras.

Otro de los trabajadores mencionó que les gustaría que les pagaran las horas extras que laboraron.

Denuncian explotación laboral en maquiladora Contec

Una manifestación generalizada realizaron el miércoles los trabajadores de la maquiladora Contec en Los Mochis y San Blas para exigir respeto a su contrato de trabajo.

Los empleados de la planta Los Mochis denunciaron que desde hace aproximadamente un mes los obligaron a trabajar de 7 de la tarde a 7 de la mañana, sin el pago por las horas extras laboradas. Al igual que en la maquiladora Contec de Los Mochis, los que trabajan en la planta de San Blas se negaron a dar sus nombres por temor a represalias.