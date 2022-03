Marchan grupos feministas en el Día Internacional de la Mujer en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Con consignas dedicadas a la defensa de la mujer y el total rechazo a la violencia de género, cientos de mujeres feministas marcharon por las principales calles de la ciudad en el Día Internacional de la Mujer.

El contingente se reunió en el exterior en el exterior del palacio municipal de Ahome y en punto de las 17:00 horas se desplazó por diversas calles del centro de la ciudad.

En el recorrido se pudieron escuchar diversas consignas enfocadas a la defensa de la mujer cómo: "Las niñas no se tocan, las niñas no se violan, las niñas se respetan". "Con falda o pantalón respétame c......"

"Mujer escucha, esta es tu lucha", Madre por decisión no por imposición".

También pudo escucharse frecuentemente la frase, "Señor, señora no sea indiferente que matan a mujeres en la cara de la gente".

"Mujer escucha, esta es tu lucha", "La policía no me cuida me cuidan mis amigas" y entre otras; Madre por decisión no por imposición.

El recorrido conclusión frente a las instalaciones de la vicefiscalía en la zona norte del estado ubicada a la altura de la avenida Ignacio Zaragoza y Benito Juárez, en dónde es los grupos feministas entonaron diversos cánticos enfocados a la defensa de la mujer.