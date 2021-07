Marco Osuna le brinda su apoyo a Gerardo Vargas, alcalde electo de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Después de haber sostenido un desayuno en un reconocido restaurante de un hotel de la ciudad de Los Mochis, el presidente electo de Ahome, Gerardo Vargas Landeros y Marco Antonio Osuna Moreno, excandidato a la alcaldía por el PRI, PAN y PRD, ofrecieron una rueda de prensa, en la que Osuna Moreno informó que le brinda su apoyo a Gerardo Vargas.

"Estamos aquí reunidos con el presidente electo, licenciado Gerardo Vargas Landeros, atendiendo una invitación a desayunar que habíamos programado para el día de hoy, buscando siempre porque le vaya bien a Ahome. Fuimos candidatos, y hoy él es el presidente electo, y en el centro de la mesa, el día de hoy lo que se privilegió siempre fue Ahome y los ahomenses", dijo Marco Antonio Osuna.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Dijo que llegó el momento de ponerse a trabajar por el municipio, cada uno en la trinchera que les toca.

Leer más: ¿Por el Nobel de la paz? AMLO quiere evitar la tercera guerra mundial

Osuna Moreno comentó que no se le ofreció ningún cargo como funcionario de la próxima administración municipal.

"Desde mi perspectiva, siempre seré un actor político y estaré desde mi trinchera, desde la participación ciudadana, hoy nos toca estar ahí, y sumando esfuerzos con la sociedad, con el gobierno que va a encabezar el licenciado Gerardo Vargas, y decirle a Ahome y a los ahomenses que en Marcos Osuna en su gobierno tendrá un aliado".

Añadió que si es necesario desistir de la impugnación del proceso de la elección pasada lo hará.

"Hay un antecedente ahí, y yo quiero que le vaya bien Ahome y a los ahomenses, y si es necesario desistir nosotros de la impugnación, no escatimaremos en hacerlo por la unidad. Lo que más ocupa ahorita Ahome es que estemos articulados todos los sectores productivos, sociedad organizada, participación ciudadana, el gobierno electo, donde podamos construir una ciudad meralda.

Gerardo Vargas y Marco Osuna en rueda de prensa. Foto: Javier Padilla/ Debate

Por su parte, Gerardo Vargas Landeros agradeció a Marcos Osuna la disposición para platicar y poder llegar a un mejor Ahome.

"Lo dije al término de la campaña, vamos a trabajar por la unidad, vamos al reencuentro de nuestros amigos, vamos a luchar para que las campañas políticas no rompan las amistad de hace muchos años. El licenciado Marcos Osuna y yo trabajamos juntos en la administración estatal anterior. Y es una amistad que nos une desde hace varios años".

Comentó que el momento es perfecto para poder lograr esta unidad e iniciar una administración sólida y fuerte.

"He tenido contacto con el líder Camacho, también con Angelina Valenzuela, ya habíamos tenido algunos acercamientos con el licenciado Marcos Osuna, hoy lo hacemos una realidad. Le he mandado mensajes a Domingo Vázquez y no he obtenido respuestas, pero lo vamos a seguir intentando", expuso.

Morenistas prenden veladoras a presidenciables

Síguenos en