Marco Vinicio Ibarra termina su periodo en Canaco delegación Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Esta noche, Marco Vinicio Ibarra Ibarra, terminará su periodo como presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Los Mochis.

"Yo entrego esta noche. Lo más seguro es que entre el ingeniero Víctor Damm, hasta que sea la votación, mientras no sea la votación no habrá presidente todavía, pero va a ser Víctor Damm".

Expuso esto con total seguridad, ya que Víctor Damm es candidato único y entrará en su relevo por tres años como dirigente de este organismo empresarial.

Leer más: Realizan pruebas médicas sobre los huesos en Los Mochis

Ibarra Ibarra mencionó que el presidir a la Canaco en Los Mochis fue una labor muy interesante y una experiencia nueva.

"El servicio pues lo he tratado de hacer en todos los lugares donde me han puesto, donde me ha tocado estar, pero el servir al comerciante, el servir a nuestro gremio es una experiencia muy bonita a pesar de que tenemos dos años de pandemia, y un año con el presidente Chapman, fue muy difícil el trato que tuvimos con él, entonces fueron tres años atípicos vamos a decir, yo creo que difícilmente a otro presidente le va a tocar otra pandemia, los problemas que hemos tenido, otro presidente como el que nos tocó vivir, entonces todos son experiencias nuevas y hay que seguir adelante".

Destacó que se va satisfecho con todo el trabajo realizado en el organismo.