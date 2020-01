María Guadalupe lucha incansable contra una enfermedad mental

Los Mochis, Sinaloa.- Estudió hasta sexto grado de primaria porque la carencia la obligó a abandonar las aulas. Desde entonces trabajó como jornalera, surcando los campos agrícolas de sol a sol, hasta que enfermó.

A sus 41 años, María Guadalupe Montiel Díaz lucha incansable contra una enfermedad mental que le produce cambios inusuales en su estado de ánimo, sufriendo un sinfín de altibajos emocionales. Padece trastorno bipolar y no cuenta con la solvencia suficiente para continuar con su tratamiento, que será de por vida.

Vive junto a su madre y dos de sus tres hijos en una humilde vivienda en el ejido Águila Azteca.

Sentía mucha agresividad contra la gente, peleaba por cualquier cosa. El año pasado, estuve dos meses internada, mayo y junio, en el Hospital Psiquiátrico de Sinaloa en Culiacán

Después de ser diagnosticada, recibió tratamiento psicológico y le recetaron medicamentos para estabilizar sus estados de ánimo y mejorar su comportamiento.

“Debo tomar mi medicamento a diario, son pastillas tomadas y además una inyección que me ponen al mes. La inyección es un refuerzo. Necesito mi medicamento para estar bien, para no recaer.”

Pero descontinuó sus medicamentos prescritos por su médico psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de Sinaloa por falta de recursos económicos.

“No he tomado mi medicamento porque no tengo dinero para comprarlo, es muy caro: las pastillas me cuestan como mil 500 pesos y aparte necesito una inyección que cuesta como mil pesos.” Por no cumplir adecuadamente con su tratamiento, ha sido hospitalizada en repetidas ocasiones; sus recaídas fueron provocadas por graves episodios maniacos y depresivos.

“Me han internado una vez en Hermosillo y dos veces en Culiacán. Antes de eso, agarraba camino, me tenían que andar buscando en las calles; me iba y no volvía. En mayo fue la última vez que me internaron.”

Solidaridad

María Guadalupe requiere tratamiento farmacológico y terapias psicológicas para alcanzar una mejor calidad de vida. Y recurre a la bondad de la gente para poder comprarlos.

“Se siente mucha desesperación, mi mamá se mortifica porque no tenemos para comprar los medicamentos, ella es la única que trae dinero a la casa.”

Su madre, María del Carmen, de 63 años de edad, es empleada doméstica en Los Mochis y el sostén de su hogar, pero su ganancia del día no es suficiente para enfrentar la enfermedad de su hija.

Les pido que me ayuden por favor. Dios los bendiga siempre. Necesito apoyo para comprar medicamentos

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número 66 82 25 29 27 con María del Carmen Díaz Leyva. Si lo prefiere, puede donar el medicamento en el domicilio ubicado sobre la calle Gabriel Leyva en el ejido Águila Azteca.

