María es feliz con trabajo: vende panelas, miel y empanadas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- María Herrera Vega, es originaria del municipio de El Fuerte, Sinaloa; no obstante, desde que se casó se vino a vivir a esta ciudad de Los Mochis y desde entonces se ha dedicado al comercio.

Precisó que como comerciante lleva más de 35 años y en ese tiempo ha vendido panelas, miel y empanadas. Por lo que toda su vida ha estado en el comercio, pues como viene de una familia numerosa de diez hermanos había que trabajar para que pudieran comer todos.

“Algunos de mis hermanos son una enfermera, agricultores, ganaderos y mis hijos también tuvieron la oportunidad de estudiar; uno de ellos es enfermero, yo no estudié, pero mi orgullo es haber apoyado a mi hermana y a mis hijos”, subrayó.

Leer más: Conmemoran el Día del Trabajo en El Fuerte

La señora María dijo que también es enfermera empírica y que además sabe un poco de cómo preparar hierbas medicinales para que la gente se sienta bien, pues tuvo la oportunidad de que la enseñara una persona que conoce de las hierbas medicinales.

“A mí me gusta mucho ayudar a la gente, pues eso me llena de satisfacción, cuando puedo les echo la mano a quien sea, así soy yo; no tengo mucho, ni tampoco me sobra, pero sí puedo apoyar a alguien lo hago”, puntualizó.

Las ventas

Comentó que actualmente la venta de empanadas se encuentra muy baja, debido a que no son un alimento esencial.

“Las ventas a veces son buenas y a veces son bajas, pero también tengo mis clientes y mis empanadas se venden, ya que si no las vendo en el sector centro me buscan en mi casa”, resaltó.

Leer más: Empresas de Sinaloa enfrentan aún problemas para estabilizarse: Adecem

El dato

El comercio actualmente se encuentra muy golpeado, debido a que apenas va saliendo de un receso de dos años por la pandemia y la gente apenas se va recuperando económicamente, ya que muchas personas quedaron sin trabajo, otras más se endeudaron y en lo que se refiere a las empanadas, estas no son de primera necesidad.