María vende gelatinas para sobrevivir, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- María Luisa López es una mujer de la tercera edad que vende gelatinas en calles de Los Mochis para poder sobrevivir, debido a que vive sola y tiene que salir a buscar el sustento diario, de lo contrario no tendría para alimentarse.

Dijo ser originaria de esta ciudad de Los Mochis, y desde hace dos años se dedica a la venta de gelatinas, para ello tiene que recorrer las calles del sector Centro y no se va a su casa hasta que logra vender la última.

Con el calor a plomo, la señora María Luisa se encuentra, como todos los días, afuera del mercado Juárez, en el sector Centro de Los Mochis; la abuelita recorre las calles para ofrecer sus gelatinas, y espera paciente a que las personas se acerquen para comprarle, pero también ella las ofrece a los peatones que, en algunas ocasiones, se limitan a verla, sin emitir palabra alguna.

Clientes indiferentes

Doña María Luisa, al igual que muchos comerciantes ambulantes, son invisibles para muchas de las personas que pasan a su lado, quienes de manera indiferente solo se limitan a verla, para continuar su camino.

“Anteriormente era cocinera, pero tenía un horario de noche y pues para mí eso era muy cansado, pero aún así estuve con ese trabajo tres años, pero la verdad es que ya no podía más y decidí mejor vender gelatinas”, subrayó.

María Luisa dijo que desde que tiene uso de razón ha trabajado, ya que proviene de una familia humilde, por lo que siempre se ha visto en la necesidad de trabajar.

“Yo vivo sola, pues mis hijos viven con sus familias, ellos son independientes. Lo que yo gano es para mí, para alimentarme y pagar los gastos que surgen”, enfatizó.

La señora dijo que todos los días sale de su casa entra las 9:00 y 10:00 horas y se regresa aproximadamente a las 13:00 horas, o bien, cuando termina la venta de las gelatinas.

“Tengo 59 años de edad y mientras tenga fuerzas y Dios me lo permita seguiré con la venta de las gelatinas, pues es lo que sé hacer y me gusta salir a la calle, para no quedarme en casa, pues nadie me mantiene”, subrayó.

María Luisa aseguró que a pesar de que en ocasiones las ventas son difíciles, trata de salir siempre con una actitud positiva y amable, ya que de ello depende en gran medida que logre vender sus gelatinas, las cuales prepara con mucho esfuerzo, para así poder conseguir dinero y poder comprar y pagar los gastos que le surgen.

Lo difícil

