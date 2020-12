Maribel Vega se dice lista para lo que venga el 2021

El Fuerte.- "Cualquier condición se genera con trabajo. Me siento preparada para todos los retos que me enfrente en la vida. Me siento segura, fuerte, decidida, con un gran equipo que está a mi lado y apoya en todas las iniciativas y las gestiones”, expresó Maribel Vega al ser cuestionada sobre sus aspiraciones políticas de cara al 2021.

“En cualquier responsabilidad y en cualquier área estoy lista”, dijo. La directora de la Escuela Normal Experimental de El Fuerte (ENEF), comentó que los espacios son transitorios y que lo importante para ella es dejar su sello en la institución.

“Todos los directores han dejado algo bueno, yo siento que si me voy hoy de la Normal, ya dejé mi huella ahí, y si no me voy, voy a seguir generando condiciones de éxito de la escuela".

Maribel Vega destacó sus logros al frente de la ENEF como la incrementación de la matricula tanto en los programas de licenciatura como de maestría. Expuso que esto obedece a la confianza que genera esta institución superior en los jóvenes, así como la estabilidad y el crecimiento en infraestructura y los excelentes resultados en certificaciones y acreditaciones.