Marina sirvió a sus semejantes hasta que enfermó

Los Mochis, Sinaloa.- Con una entrega incesante dedicó su vida al servicio de sus semejantes. Marina Magos Zúñiga fue enfermera y socorrista de la Cruz Roja Mexicana, delegación Los Mochis durante 37 años hasta que enfermó.

Tiene 69 años de edad, nació en Tula de Allende, Hidalgo, pero desde los tres años de edad radica en Los Mochis.

“Trabajé 37 años en la Cruz Roja Mexicana, fui socorrista y enfermera toda la vida. Tengo insuficiencia renal, diabetes, hipertensión y necesito una cirugía en mi ojo izquierdo, por tomar tanto medicamento ya tengo gastritis”.

Tratamiento

Dos veces por semana recibe su tratamiento de hemodiálisis en el Centro Médico de Los Mochis, cada sesión le cuesta mil 300 pesos, monto que no puede solventar con su pensión mensual de mil 500 pesos.

Vive en la colonia Anáhuac con su madre y su hermana, durante los últimos tres años ha permanecido postrada en su cama, cobijada por el cariño y los cuidados de su familia.

“Mi mamá anda en silla de ruedas y mi hermana cuida de nosotras. Los muchachos de la Cruz Roja me llevan a hacerme las hemodiálisis y me traen a casa, porque no puedo caminar. Hace como ocho años me amputaron cinco dedos de un pie y dos de otro.”

Donadores

Requiere donadores de sangre tipo O positivo para reponer las unidades que le transfundieron para elevar su nivel de hemoglobina. También necesita pañales para adulto y toallitas húmedas.

“Salí baja en hemoglobina, tenía 6, me pusieron sangre en la Cruz Roja, me la prestaron y debo reponerla. Las personas que puedan ayudarme, pueden acudir a la Cruz Roja a donar a nombre mío”.

Marina no cuenta con recursos económicos para costear los medicamentos que no abarca el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Cuando hay medicamentos en el Seguro Social, me surten la receta, pero a veces tengo que comprarlos”.

Su labor fue excepcional, toda su vida se dedicó a servir a sus semejantes y jamás flaqueó.

“Cuando miro a las enfermeras de la Cruz Roja, me acuerdo cuando yo andaba como ellas, yo trabajaba en el área de enfermería, y los domingos era voluntaria en el área de socorros. Toda la semana estaba al servicio de la gente”.

En un pequeño maletín resguarda sus valiosos tesoros, recuerdos inmortalizados en imágenes amarillas por el tiempo, que reviven en su memoria al contemplarlos.

Tuve la oportunidad de entrar a otras dependencias de salud, pero no lo hice, me gustaba ayudar a la gente, lo que me satisfacía era ser voluntaria, no lo hacía para que me pagaran”.

Vocación

Los deseos de su padre eran muy distintos a los suyos, pero desde su infancia llevaba arraigada su vocación de servicio que prevaleció a lo largo de su vida.

“Mi papá quería que yo estudiara corte y confección, pero no me gustaba eso. Una vez miré en EL DEBATE que había cursos de primeros auxilios en la Cruz Roja, y en lugar de irme a la academia, me fui al curso. Tenía como 15 años cuando entré”.

Cursos, capacitaciones y reconocimientos, son méritos que jamás se olvidan y que le hacen recordar aquellos días en los que entregó el alma en la Cruz Roja por amor al prójimo.

Si usted desea ayudarla, puede comunicarse a los números: 8 12 29 99 y 66 81 49 70 16.