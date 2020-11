Mario Zamora Gastélum apoya la parte médica en legalización de mariguana

Los Mochis, Sinaloa.- El senador priista Mario Zamora Gastélum mencionó que votó a favor la legalización de la mariguana porque pudieron incluir la parte médica que es el CBD (aceite de cannabidiol, considerado un medicamento eficaz anticonvulso), en la parte industrial del cáñamo.

“Es una gran alternativa para que a Sinaloa llegue más inversión, lleguen mejores empleos y podamos llevar desarrollo y justicia social a una zona del estado donde ha sido muy difícil llevarla y nos va a poder permitir generar divisas, mejores empleos”, dijo el legislador sinaloense.

Asimismo, Mario Zamora Gastélum comentó que este es un paso importante que está dando el país, pero dijo que no es definitivo y ni la panacea. “Hay que estar atentos y hay que cuidar sobre todo a nuestros jóvenes”.

Añadió que respeta la parte lúdica. “Yo no fumo mariguana, apoyo la iniciativa, no quisiera que mis hijos lo hicieran. Pero es la otra parte la que más nos interesa, que como Sinaloa es un estado que puede ser un gran potencial, insisto, para generar desarrollo para todos o para muchos que no lo tienen”.

Respecto a la polémica de que no se invierte en la prevención del consumo de mariguana y en la rehabilitación de jóvenes con esta adicción, dijo que hay que invertir en la información con los jóvenes.