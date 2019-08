Mario Zamora advirtió que la falta de recursos para Tribunales Agrarios afectaría el campo

Los Mochis, Sinaloa.- Ante las manifestaciones de los sectores productivos y abogados sinaloenses, por el posible cierre del Tribunal Unitario Agrario No. 27, con sede en Guasave, Sinaloa; el Senador Mario Zamora Gastélum ha manifestado su preocupación por que este recorte no sólo afecte las funciones operativas del Tribunal, sino que repercuta en la paz social del campo, violentando el acceso a la justicia de miles de campesinos sinaloenses.



El presidente de la Comisión de Reforma Agraria del Senado afirmó: “… lo advertí desde octubre de 2018, cuando presenté en el Senado un Punto de Acuerdo para solicitar más recursos para la operación de los Tribunales Agrarios, y en consecuencia garantizar el acceso a la justicia…”; previendo esto ante el eminente plan de austeridad anunciado por Andrés Manuel López Obrador, Presidente electo en ese entonces.





El legislador manifestó que en el marco de la discusión del presupuesto de egresos de la Federación 2019, y ante una clara disminución de recursos para tribunales de $119 millones 558 mil 895 pesos, realizó las gestiones pertinentes ante el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados a fin de incrementarlos o en su caso conservar el mismo presupuesto y evitar lo que hoy es una realidad: el cierre de tribunales agrarios no solo en Sinaloa sino en otros estados.



Durante el 2019, la Comisión de Reforma Agraria ha sostenido diversas reuniones con ejidatarios, abogados y magistrados agrarios del país, para analizar las iniciativas de ley que proponen un nuevo marco jurídico agrario; estos últimos coincidieron en la necesidad de incrementar el presupuesto para este año, ya que de no hacerlo la operatividad de los Tribunales se vería afectada y en consecuencia, el incremento de conflictos agrarios no solo en el plano jurídico sino social.



El legislador sinaloense refirió que a pesar de las gestiones y acercamientos que ha realizado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto a la problemática presupuestaria de los Tribunales Agrarios, no se ha obtenido respuesta satisfactoria que resuelva esta problemática, dejando a miles de ejidatarios y comuneros en la incertidumbre.



El Senador Zamora, ante la situación actual presupuestaria de los tribunales, presentó nuevamente en el mes de julio un punto de acuerdo, mismo que fue aprobado el pasado 7 de agosto, por el que la Comisión Permanente exhortó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que asignara a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, recursos etiquetados tanto para el Registro Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y Tribunales Agrarios, para que garantizaran su operación este año, principalmente en regiones de alta demanda de justicia agraria.





Finalmente, el Senador Zamora, se mantuvo al pendiente de la reunión que sostenía el Presidente del Tribunal Superior Agrario, a fin de evitar el cierre del Tribunal Unitario Agrario No. 27; por lo que el Senador se comprometió a continuar gestionando mayores recursos para la operación y garantía de la justicia agraria para este año y para el paquete presupuestal 2020, así como hizo un llamado a la autoridad hacendaria federal para que considere que los tribunales agrarios imparten justicia en todo el país, por lo que no deberían recibir el mismo tratamiento que las dependencias y entidades de la administración pública federal para la reducción del gasto.

