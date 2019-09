Mario Zamora dice que no es lo mismo ser primera minoría que pluri

Los Mochis, Sinaloa.- En relación al comentario que aparece el día martes 17 de septiembre de 2019 en la columna editorial Tercer Piso, donde atinadamente se menciona mi decisión de suscribir y respaldar la iniciativa presentada por el Senador de Morena, Martí Batres, en el sentido de que se reduzca el número de legisladores en la Cámara de Senadores, de 128 a 96, y que desaparezcan los que provienen de la vía plurinominal, se comenta en una parte - y cito textual - lo siguiente:

Extraño de veras el respaldo del mochitense a la iniciativa, pues él no llegó a la curul precisamente por el voto mayoritario de los sinaloenses”.

Al respecto, quisiera expresarle que ser Senador de la República ha sido uno de los mayores honores que he tenido en mi vida, y desde el inicio de mi encargo me he mantenido atento a las inquietudes de las y los sinaloenses para poder ser su portavoz en el poder legislativo. Siempre lo he dicho: yo soy empleado de la ciudadanía.

Es pertinente señalar que, después de que las y los ciudadanos sinaloenses me eligieron como su representante por el principio de primera minoría -que es muy distinto a la vía plurinominal- he pugnado por formular las mejores propuestas en atención a lo que demanda la sociedad de nuestro estado y de todo nuestro país.

Los Senadores de primera minoría también caminamos e hicimos campaña, a nosotros también nos eligieron las y los ciudadanos con su voto. Considero fundamental que la política se haga de pie, caminando, para escuchar y conocer las necesidades de quienes representamos.

Oficio derecho a réplica de Mario Zamora

Según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 59% de la ciudadanía considera que el número de legisladores federales debe disminuir. Un beneficio que se podrá obtener es un ahorro considerable respecto a las dietas (sueldos) de cada Senador así como en gastos operativos de cada una de sus oficinas.

Sirva este medio para quedar a las órdenes de todas y todos los sinaloenses, seguiré atento a las causas, inquietudes y preocupaciones que tengan, y seré portavoz para que las mismas tengan una respuesta o solución. Tengo el compromiso firme de alzar la voz en aquellos temas que le importan a los ciudadanía, sigamos jalando juntos.