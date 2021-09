Mario Zamora dice que revisarán en el Senado el nuevo Régimen Simplificado

Los Mochis, Sinaloa.- Consciente de la afectación que generará la desaparición del régimen fiscal que tenía el sector primario y la creación del Régimen Simplificado de Confianza que entrará en vigor el próximo año, Mario Zamora Gastélum se comprometió a revisar la iniciativa y buscar alternativas más viables.

En reunión con integrantes de la Intercamaral en Los Mochis, el senador de la República reconoció que no conoce los detalles a fondo de la Ley de Ingresos 2022; sin embargo, dijo conocer que en uno de los cambios establecidos era que el nuevo régimen vendría a sustituir el de Incorporación Fiscal.

Compromiso

“Este tema de la iniciativa de la Ley de Ingresos es superpreocupante, no doy crédito, la verdad; hasta me siento mal de no haber revisado con detenimiento la ley y no habernos dado cuenta de esto que viene aquí, la verdad que es impresionante; me parece algo de mucho fondo.”

En ese sentido, comentó que con el objetivo de conocer de cerca las condiciones y sentir del sector productivo es que se buscó el acercamiento con los representantes de los diversos organismos empresariales.

“El único que me buscó fue Pepe (José Ramos Ortiz, presidente de Coparmex), quien me dijo que creía que valía la pena que revisara con detenimiento del cómo viene la iniciativa porque le va a pegar de manera importante al sector primario, a productores, ganaderos, silvicultores y además sí tiene algunos detalles que vale la pena platicar”, señaló.

De igual forma, comentó que en teoría no hay incremento en los impuestos a pagar para el próximo año; sin embargo, sí implica que los productores paguen más impuestos.

Solicitud

Mientras tanto, José Ramos Ortiz, presidente de Coparmex Los Mochis, explicó que de primera instancia se requieren hacer dos cambios: uno de ellos es dejar el Régimen de Incorporación Fiscal que actualmente tienen los agricultores y que en el Régimen Simplificado de Confianza el que quiera tributa y se quede en el régimen actual no obligatorio.

Leer más: Construye Rocha Moya un gabinete identificado con la izquierda histórica

“Lo que estamos pidiendo es que suavicen el requisito de que no sea integrante una persona moral, que quede claro que sí es de una asociación de agricultores, ganadera, que la restricción sea para que sea integrante de una persona moral de la que tenemos lucro y queremos generar utilidades y ganancias de esa persona moral sí restrinjan, pero no que me la generalicen como está hoy”, enfatizó.