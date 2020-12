Mario Zamora dice que su compromiso es claro con Sinaloa: servirle a la gente

Sinaloa.- En el marco de su segundo informe de gobierno, el senador de la República por el PRI Mario Zamora Gastélum reiteró que su compromiso por Sinaloa sigue siendo firme, tal como el día uno en el que le fue encomendada esta responsabilidad.

“Vengo a reiterarles que mi compromiso con Sinaloa es claro, es firme y es definitivo. Aquí frente a todos ustedes reafirmo que estoy dispuesto a seguir honrando este compromiso sin descanso y sin titubeo”, indicó.

Durante su discurso, Mario Zamora Gastélum hizo hincapié en que si bien es cierto que se ha trabajado en mejorar muchas condiciones en beneficio de los mexicanos, reconoció que aún falta mucho por hacer.

En ese sentido, señaló que el estar frente a un cargo de elección popular no obedece a un capricho sino a un sentido de convicción con el fin de ayudar a los demás.

“Estar aquí es una decisión de vida que tomé desde muy chico y cada día que ha pasado no he hecho otra cosa más que reafirmarlo con muchas más ganas y con más convicción; he reforzado día con día mi compromiso de servirle a la gente”, sostuvo.

Zamora Gastélum señaló que durante esta primera etapa de su periodo como senador se ha buscado atender temas que tienen que ver con los jóvenes, con la salud, con la economía, entre otros.

“Hemos tocado temas que tienen que ver con jóvenes, en donde hemos impulsado que haya mayores proyectos productivos en su beneficio; temas que tienen que ver con niños y niñas, que tienen que ver con temas de custodia; y salud, para que aquellos que están en la primera línea reciban un bono por todo el esfuerzo que han estado haciendo y que siguen haciendo por esta nueva realidad que estamos viviendo”.

Agregó que uno de los logros es la colocación de las etiquetas en los productos que se comercializan.

Agradeció a sus compañeros de bancada y especialmente al coordinador, Miguel Ángel Osorio, así como el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, “mi amigo con quien estamos en constante comunicación, quiero agradecer al primer priista de Sinaloa, que todos los días nos demuestra el amor que le tiene a este estado y a su gente, todos los días trabajando en beneficio de los sinaloenses, siempre buscando el cómo sí; al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a mi esposa y mis hijos, a toda mi familia que son el motor, la fortaleza que me permite salir día a día para dar lo mejor en beneficio de todos ustedes”, finalizó.