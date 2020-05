Mario Zamora exige a Segalmex que cumpla precio de 4 mil 150 pesos la tonelada de maíz

Los Mochis, Sinaloa.- "Yo le exijo al director de Segalmex que cumpla la instrucción del presidente de todos los mexicanos de que la tonelada de maíz en esta cosecha otoño-invierno se le va a pagar al productor a $4150 hasta 5O hectáreas o 600 toneladas qué es lo que se comprometió la presidencia de la república", exigió el senador Mario Zamora Gastélum.

El legislador sinaloense aclaró que su postura es simple y sencillamente porque aún con el incremento de casi un 25 por ciento que subió el apoyo que brindará Segalmex para la tonelada de maíz, no le saldrán las cuentas a los productores pues no les permitirá alcanzar los 4 mil 150 por tonelada comprometido por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"El presidente de la República en una mañanera habló que para los medianos productores, muy particular para los maiceros de Sinaloa, a los cuales reconoció como los mejores del mundo, lo cual yo también comparto, que se les iba a dar un precio garantizado donde al mercado iba a pagar una parte y la diferencia la pagaba Segalmex para llegar a los 4 mil 150 por tonelada y el comunicado que sacó ayer Segalmex no cumple con la palabra del presidente".

Indicó que está canalizando un oficio al director de Segalmex donde está pidiendo que cumpla la palabra del presidente de todos los mexicanos que es Manuel Andrés López Obrador, porque él fue el que salió a anunciar ese compromiso, nadie lo obligó, el solo decidió salir y anunciarlo con bombo y platillo. Lo mismo para los trigueros que no les han pagado todavía.

"Hoy quieren dejar colgado de la brocha a los productores de maíz sinaloense y eso no se vale. No se vale, que cumpla su palabra el presidente, yo tengo fe y confianza que la va a cumplir, entiendo que una cosa es la campaña lo que prometió en campaña pero esta promesa, este compromiso que no es promesa, lo hizo ya siendo presidente, entonces yo le exijo al director de Segalmex que cumpla la instrucción del presidente de todos los mexicanos de que la tonelada de maíz en esta cosecha otoño-invierno se le va a pagar al productor a 4 mil 150 hasta 5O hectáreas o 600 toneladas".

