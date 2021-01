Mario Zamora, listo para la candidatura por la gubernatura de Sinaloa

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como lo ha venido haciendo en los últimos meses, el senador de la República por el PRI Mario Zamora Gastélum alzó la mano para contender por la gubernatura de Sinaloa en el 2021.

Entrevistado al respecto, Mario Zamora Gastélum presumió que quienes se han mencionado hasta el momento como posibles candidatos a esta posición, son de peso.

“Tanto Chuy Valdez como yo le andamos pegando a los 100 kilos para que no digan que la caballada está flaca, habrá candidato de peso, se los aseguro. Yo estoy muy contento, muy animado y tengo la certeza porque es bueno, las campañas y la parte electoral son para contrastar, yo te aseguro que el proceso que estamos llevando en alianza es un proceso con madurez, entendiendo que es mucho más importante todo lo que está en juego que cualquier interés particular, vamos a seguir bien unidos, juntos y con la mejor propuesta no tengan duda”, indicó.

En ese sentido, Zamora Gastélum dejó claro que si las condiciones no le permiten ser él quien abandere esta posición en el proceso que está por venir, él trabajará de igual forma por el bien del estado y de la mano con el partido.