Mario Zamora pide al Gobierno Federal que le cumpla a los productores de maíz

Los Mochis, Sinaloa.- El senador Mario Zamora solicitó al Gobierno Federal le cumpla al campo y le pague a los productores de maíz el precio acordado de $4 mil 150 pesos por tonelada para la cosecha otoño-invierno 2018-2019.

Por segunda ocasión, el legislador sinaloense alzó la voz para defender los intereses de los productores de maíz, a través de un punto de acuerdo donde resaltó las promesas sin cumplir del actual Gobierno Federal, para rescatar el campo.

Mario Zamora se refirió a que lo prometido por la federación sólo ha quedado en palabras, aseguraron pagar en $7,000.00 por tonelada de maíz sin que ello sea una realidad, recortó presupuesto al campo y se negó en un primer momento a incrementar el precio de garantía.



La deuda a los productores de maíz, no es nueva, tan es así que en el mes de marzo, debido a las demandas de estos, los Senadores sinaloenses se unieron para presentar un punto de acuerdo en el Senado, para solicitar a la SADER, estableciera una base en la comercialización del maíz blanco; misma que después de negociaciones de productores, el 9 de abril se logró fijar el ingreso objetivo del maíz en $4,150.00, en donde Mario Zamora, los acompaño y firmó dicho acuerdo como testigo.



El Senador sinaloense Mario Zamora Gastélum, manifestó que productores sinaloenses refieren que a pesar de haber acordado no les han pagado la compensación del ingreso objetivo, debido a que el acuerdo de marzo no ha sido publicado en el diario oficial de la federación por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Además, Mario Zamora afirmó que no pagarle a los productores, además de dañar el bolsillo de sus familias, impacta sobre la economía de Sinaloa, pues representa el 22% de la producción nacional de maíz, por lo que el cumplimiento del acuerdo permitirá dar certeza a productividad y a subsistencia del sector.



Finalmente, el Senador, hizo un llamado al Gobierno Federal para que le cumpla al campo y publique de manera inmediata dicho acuerdo y no hasta 2020 como la Secretaría de Hacienda lo tiene considerado, así como se haga efectivo.

Agregó que si el Gobierno Federal está en una etapa de transformación, se haga con hechos a favor del campo y no se traicione la esperanza de millones de mexicanos; no es la primera vez que Zamora gestiona para impulsar el campo, pues se ha reunido en distintas ocasiones con productores y autoridades, y ante ello se comprometió a continuar trabajando para impulsar el desarrollo del campo y reducir la desigualdad de quienes depende de este sector.

