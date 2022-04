Marisela, mujer policía, denuncia abuso y acoso dentro de la corporación de Sinaloa

Sinaloa.- “Mi sueño siempre fue ser policía. Desde niña soñaba con portar el uniforme, pero desde el primer día en que intenté ingresar a las filas sufrí de acoso sexual. Desde ese día me di cuenta que ser mujer era el principal impedimento para cumplir mis sueños”, expresa Marisela, mujer policía activa en la Dirección de Seguridad Pública de un municipio del norte de Sinaloa.

Inquieta por ingresar a la Policía Ministerial, hace casi 25 años, Marisela, a quien se le cambió el nombre por su seguridad, comenta que reunió todos los documentos y unos cuantos pesos para ir a Culiacán, acompañada de un funcionario de primer nivel del municipio de Choix, quien dijo que la llevaría hasta la corporación para solicitar su ingreso a la academia policial.

“Esa persona me metió a un hotel y dijo que tenía que pasar dos noches con él para ganarme la oportunidad de entregar esos documentos. En ese momento me salí, agarré un camión hacia Los Mochis, adonde llegué casi de madrugada y me quedé a dormir en la terminal de camiones, esperando con ansias a que amaneciera para regresar a casa. Por designios de Dios ya no fui ministerial”.

Choix

Un año después, Marisela volvió a intentar ser policía, pero en esta ocasión acudió a la Policía Municipal de Choix, adonde acababan de llegar mandos militares.

“Nosotros les decíamos los peludos, porque eran militares. El director me dejó entrar, pero me dijo que sería su guardia personal”, dijo.

Armada de valor le preguntó por qué no le daba un punto de trabajo, pero denuncia que el funcionario intentó abusar de ella.

“Un compañero me defendió y el director nos dijo que los dos estábamos dados de baja. Muy enojados nos fuimos a buscar al alcalde y al informarle lo sucedido dijo que si el director tomaba esa decisión tenía sus razones. A la salida de la oficina nos encontramos con el director y nos ofreció disculpas, pero dijo que no seríamos parte de la policía en Choix. Nos mandó a un municipio vecino a buscar otra oportunidad”.

El nuevo destino

Al llegar al lugar recomendado, el director, que también era un militar, les informó que solo ella ingresaría a la corporación. Denunció a este medio que desde que se quedó sola con él en la oficina, esta persona también intentó abusar de ella.

“En cuanto corrió a mi compañero y dijo que sólo yo estaba aceptada, me quiso sentar en sus piernas. Yo le dije que yo iba a ser policía, no a prostituirme”. A Marisela le cuesta hablar, y por momentos su voz se apaga al recordar la etapa más difícil de su vida. Llora.

Un comandante, en ese entonces, director operativo de la corporación municipal, abusó de ella cada noche durante casi seis meses. “Cada noche me subía a la patrulla con él, me sacaba del municipio y abusaba de mí. Fueron como seis meses en que yo viví ese terror de ser abusada y lastimada por ese hombre”.

Denuncia que ante esta situación intentó en varias ocasiones darse de baja de la corporación y retirarse, pero los intentos le costaron los seis meses que fue abusada por su superior hasta que logró salir y buscar otra oportunidad laboral para apoyar en los gastos a su mamá, que estaba enferma.

“Me retiré porque quise olvidarme de todo lo que pasé ahí. A los años regresé, pero cuál fue mi sorpresa al darme cuenta que nada había cambiado”.

Reingreso

Marisela contó que a su reingreso a la Policía Municipal, el director de la corporación era un agente estatal que sin tentarse el corazón le dijo: “tú vas a ser mi vieja”.

Recuerda que con mucho coraje le dijo a su agresor que antes de acostarse con él se acostaba con cualquier borracho de la calle. “Quizá ese fue mi error, porque le di en su ego y me agarró mucho coraje”.

Narra que un Día del Policía llevó a su familia al festejo, pero al salir los golpearon a todos delante de ella. “Mi director los golpeó”.

El hostigamiento y abusos no quedaron ahí. Apenas unos meses más adelante, un retén de la Policía Municipal detuvo a un familiar muy cercano a ella.

“Me dijo que había sido mi comandante el que lo golpeó”, añadió, pues supo que era su familiar directo.

En esa ocasión, dice, a su familiar le quitaron la camioneta, la desmantelaron y la tiraron al río.

Marisela reveló que decidió interponer una denuncia en contra del comandante, pero esto no tuvo consecuencias.

“Presenté denuncia, pero no pasó nada; al contrario, a los años, cuando el comandante hizo su examen de control de confianza, salió a relucir este tema”.

Mencionó que una ministerio público llamó a su familiar que acababa de cumplir su mayoría de edad y lo hicieron firmar el perdón. “No me permitieron entrar con él y lo amenazaron para que firmara el perdón a ese comandante”.

Detalla que, ahogado en llanto, su familiar le dijo que tuvo que firmar el perdón, porque si no, quienes pagarían las consecuencias serían ella misma como policía municipal activa o algunos otros miembros de su familia.

“Abusaron de su autoridad muchas veces”, golpearon a sus seres queridos “por no abrirles las piernas”, expresa.

Añadió que la situación de acoso y abuso sexual sigue vigente en la corporación. Incluso, la agente cuestiona cómo fue que algunos comandantes fueron ascendidos a directores.

Violaciones son normalizadas

“¿Cómo puede ser posible que hasta los uniformes nos nieguen? Cuando llegaban los uniformes nuevos yo me quedaba con las prendas viejas, porque al pedirlo pedían sexo oral para entregarme el nuevo uniforme, me enseñaban sus partes y exigían pago por el equipo de trabajo”.

Lamentablemente, dijo, esto le pasa a muchas, pero tienen miedo de hablar, tienen miedo de decir lo que les han hecho.

“Soy una víctima más de todas las compañeras que han pasado por las fuerzas policiales y desgraciadamente muchas veces me he callado por mis hijos, por mi familia y por vergüenza, porque si antes hubiera sabido cómo defenderme, no me hubiera dejado de tantas cosas”.

Ahogada en llanto, comenta el momento en que tuvo que enfrentar a sus hijas para pedirles que no ingresaran a la corporación cuando ellas expresaron sus sueños e inquietudes por ser como su mamá y portar el uniforme como ella.

“Para mí era un orgullo portar el uniforme y llegar a la escuela de mis hijas. Veía que se enorgullecían de mí, pero ahora me da vergüenza”.

Finalmente le dijo a todas las niñas y jóvenes que sueñan con ser policías, que no lo hagan.

“Si realmente quieren ser policías, no se dejen. Ahorita hay muchas instituciones que nos apoyan. No se dejen”, concluyó.

Alzan la voz

Como Marisela, el acoso sexual contra las mujeres es una situación que, asegura, se vive diariamente al interior de las corporaciones policiacas en Sinaloa.

El caso más reciente y dado a conocer por Debate el 7 de marzo de este año es en el municipio de Ahome, Sinaloa, donde un grupo de mujeres policías señaló esta práctica, que en lugar de atenderse al interior de la corporación, por el propio secretario de Seguridad Pública, fue turnada a la Comisión de Honor y Justicia (de la propia corporación), donde se encuentra en proceso administrativo.

Tras dos audiencias al interior de esta comisión, la representante de las mujeres ofendidas, así como sus asesoras legales, solicitaron que la queja sea discutida en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, así como en la presidencia municipal; sin embargo, esto no ha sido posible. Todavía no hay fecha para una tercera audiencia para darle seguimiento a este caso.