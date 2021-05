Marko Cortes lamenta predominio de la delincuencia organizada en México

Los Mochis, Sinaloa.- Marko Antonio Cortés manifestó que ante esta situación le han exigido a la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que garantice piso parejo con menciones democráticas para poder llegar a todos los rincones del país.

Debido a que la inseguridad ha entorpecido campañas electorales, Marko Antonio Cortés Mendoza, dirigente nacional del PAN, dijo que es muy lamentable ver que en México, hoy es la delincuencia organizada la que controla el territorio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

"Lo dijo el ex embajador de los Estados Unidos en México, un 40 por ciento del territorio nacional está controlado por la delincuencia, eso es muy delicado. No es aceptable. La estrategia de los abrazos, no balazos es un rotundo fracaso, más homicidios que nunca, más feminicidios que nunca. Está realmente hecho un desastre nuestro país en materia de seguridad".

Leer más: Se abarrotan porras de candidatos a gobernador, previo al segundo debate del IEES

Manifestó que ante esta situación le han exigido a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que garantice piso parejo con menciones democráticas para poder llegar a todos los rincones del país, para que escuchen a los candidatos, para que los conozcan sin poner en riesgo ni a la sociedad que escucha ni al candidato que va y habla con la gente.

Son muchos estados del país los que se encuentran en la misma situación, incluido por supuesto Sinaloa".

Añadió que ha habido oídos sordos a esta petición que le hicieron a Sánchez Cordero.

"Y los hacemos responsables ante cualquier otra situación de violencia contra cualquier candidato de cualquier partido político".

En cuanto a la coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), expuso que esta no va a quedar solamente en un proceso electoral.

"Va a hacer una coalición que hoy se pasa a lo legislativo, no es sólo ganar una diputación federal por ganarla, se trata de construir una nueva mayoría en la Cámara de las y los diputados para una agenda en concreto y en particular de libertades, equilibrios y contrapesos que hoy es lo que tanto necesita el país".

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortes, se reunió con militantes del partido en Los Mochis. Debate

Agregó que el país ocupa equilibrio, ya que el poder absoluto corrompe.

"Y por eso es que hoy lo que tenemos que hacer es una causa común, con temas específicos para efecto de que la coalición Va por México sirva activamente a nuestro país.

Mencionó que por eso los tres dirigentes nacionales de esta coalición suscribieron diez compromisos para la sexagesima quinta legislatura que inicia en septiembre.

"Nosotros vamos con una actitud positiva de corregir el rumbo, de proponer soluciones y alternativas en beneficio de las y los mexicanos. Nosotros lo que buscamos es que se retomen los programas positivos para nuestro país, que regrese el Seguro Popular, las estancias infantiles, el apoyo al campo, el apoyo a la ganadería, que regresen los recursos para el sector salud, para medicamentos".

De esta manera, destacó que buscarán también impulsar el sector productivo para generar empleo, y todo esto desde el Presupuesto de Egresos de la Federación, y que ya no se siga violentando la Constitución.

"Hay más de 40 acciones de inconstitucionalidad y controversias, hay violaciones reiteradas en nuestra ley suprema, y lo que hoy requerimos, entonces es equilibrio y contrapeso que se da particularmente desde la Cámara de los diputados".

El dirigente nacional del Partido Acción Nacional estuvo en Choix, donde está seguro que Acción Nacional saldrá ganador, y en Los Mochis tuvo una comida con los candidatos de la alianza Va por Sinaloa.

"Hoy la gente reconoce que por mucho, los gobiernos del PAN son mejores, y más ahora que los gobiernos morenistas, los peores gobiernos de todo el país son los gobiernos de Morena".

Asimismo, comentó que este proceso electoral están compitiendo en 15 gubernaturas, y que van a ganar más de la mitad de ellas, incluido Sinaloa.

"Se los digo porque hoy tenemos número, cifras y Morena va la baja y la coalición Va por México va a la alta. Hace 4 semanas habíamos logrado el objetivo que nos planteamos, de quitarle la mayoría calificada a Morena en la Cámara de diputados para tener un bloque de protección constitucional".

Leer más: Denuncia Diego Fernández de Ceballos ante la FGR a AMLO por acusaciones en su contra

Expresó que pueden presumir con lo que arrojan las encuestas públicas que están a punto de lograr una nueva mayoría en la Cámara de Diputados para que regrese la pluralidad y el debate.

"Donde todos seamos escuchados y tomados en cuenta, donde se acabe la lealtad ciega que llegó a la Cámara de Diputados que no sirve para nada".