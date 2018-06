"Jamás dejen de luchar, al final la recompensa llega"

Para Martín García Soto, el haber conquistado el primer lugar en la Olimpiada Internacional de Física de la Academia Iberoamericana de Ciencias, en el renglón de hipótesis científica con su teoría de física cuántica, es un reflejo del intenso trabajo que realizó por espacio de cinco meses.

Asimismo, producto de esos días de empeño y sacrificio logró el cuarto sitio con medalla de oro en el certamen del conocimiento de la olimpiada con una puntuación de 9.7, lo que lo colocó entre los cuatro mejores de la competencia.

Durante esos cinco meses previos, el denominador común en la vida del mochitense fueron días y noches en vela estudiando libros de física de principio a fin para demostrar su hipótesis El cosmos, una nueva teoría de los agujeros negros.

Para el joven vecino de la colonia Adolfo López Mateos y egresado del Conalep 045, ubicado en la colonia Estrella, todas las metas se pueden alcanzar así como él conquistó estos premios: con esfuerzo, dedicación, sacrificio, estudio y, como fiel creyente de Dios, con fe.

La aventura que recién culminó en Panamá afirma que la comenzó a la edad de 13 años, cuando estaba en segundo año de secundaria. En ese momento representó a su escuela (secundaria IMA) e incluso ganó la etapa estatal. Hace seis meses, personal de la Academia de Física de México se contactó con él y le pidieron hacer el examen para la competencia internacional, del cual cuando menos se lo esperaba recibió la noticia de que había sido elegido para el concurso iberoamericano en la ciudad de Panamá.

¿Cómo te preparaste?

Por cuestión de economía no podía trasladarme con mi asesor a la Ciudad de México, así que él venía cada mes y me enviaba libros y yo me puse a estudiar día y noche cerca de 10 horas diarias en la casa, en la Parroquia Cristo Rey a la que pertenezco, y en Santo Niño de la Salud, en la escuela.

Fueron meses de mucho trabajo porque debía combinar la preparatoria con mis actividades en la iglesia y mi teoría. Hubo sacrificio, dedicación, reuniones familiares a las que no pude ir, pero el resultado aquí está. Sabía que al final todo sacrificio tiene su recompensa. Aunque para mí lo más valioso era presentar mi hipótesis que ganar porque estaba mostrando algo de mi creación.

¿Cómo nació tu hipótesis?

Me fui basando en las teorías y libros del británico Stephen Hawking, uno de los más brillantes físicos de la actualidad. En sí, la teoría de cómo puede originarse un agujero negro la fui desarrollando con estudio, trabajo.



Stephen Hawking no era creyente de Dios. ¿Cómo puedes combinar tu fe con la física?

Es muy difícil. Cuando estás en este medio en el que todos tus maestros son ateos, que no creen en la existencia de Dios, es difícil combinarlas, pero no lo fue tanto para mí porque antes de ser físico crecí en el ámbito católico, entonces mi fe estaba más fuerte que la física. Y esto es de valorarse porque mi asesor, la academia, todos me respetan.

¿Qué hay de Dios en tu teoría?

De hecho en mi hipótesis hablo sobre cómo Dios fue el que impulsó el Big Bang, cómo a través de esa explosión todo se creó. He tratado de combinar tanto lo religioso con lo científico y me ha ido bien, me he sentido bien porque antes de cualquier cosa para mí primero es Dios.

¿Qué va a pasar con Martín y su premio?

No gané en el ámbito del conocimiento el primer lugar, pero sí en mejor hipótesis y se va a ir a investigación por la misma Academia Iberoamericana por espacio de 2 semanas. Si la ven como una buena propuesta, la harán libro y me estarán remunerando económicamente.

Y en el ámbito personal, ¿hacia dónde van tus pasos y tu mente?

Quiero estudiar Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), de hecho ya hice el examen y estoy esperando para mediados de julio los resultados.

Martín, ¿podrías dar un mensaje para la juventud?

Estamos en un tiempo de mucha mediocridad, de flojera mental, en el que muchos de los jóvenes ya no quieren estudiar. Yo les digo que es momento de cambiar de pensamiento, dejar de llevarnos por lo que sentimos y mejor hemos de razonar las cosas, porque si pensamos hoy en qué nos depara el futuro, verán que viene algo bueno.

El querer siempre llegar a la cima del éxito te obliga a estarte superando, esforzándote, que se dejen de pensar que no pueden hacer algo porque no hay recursos, no hay apoyo.

Hemos de pensar y decir sí puedo, con dificultades pero sí podemos, porque todo el esfuerzo que hagan ahora luego vendrá la recompensa y entonces dirán “qué bueno que me preparé, qué bueno que estudié, que no me quedé a medias en la vida”.

EL PERFIL

Nombre: Martín García Soto

Fecha de nacimiento: 11 de enero de 2000

Papás: Martín García Castro y Cinthia Berenice Soto Rivera

Hermanos: Jennifer Berenice y Bruno Isaac

Inspiración: su tía Clara Esmeralda García Castro, doctora que lo impulsó a hacer siempre lo mejor y quien hoy cumple 4 años de fallecida.

Frase: “No importa cuánto cueste lo que hagas, porque la recompensa vendrá por añadidura”