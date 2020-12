Martín López Félix denuncia penalmente al gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel

Los Mochis, Sinaloa.- Por supuestamente entregar fíat a notarios cuestionados, el abogado de Los Mochis Martín López Félix interpuso una denuncia penal en contra del gobernador del estado de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.

La denuncia interpuesta ante la Vicefiscalía zona norte se basa, dijo el abogado, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 222, que dice que cualquier persona debe denunciar el delito que le conste, “y a mí me consta que Quirino Ordaz Coppel dio fíat que están cuestionados y el Ministerio Público debe revisar todos los expedientes de todos los notarios, pero sobre todo los de Polo Palafox y otros personajes que no reúnen los requisitos, porque no tienen la fama buena pública que requiere la ley de notariado en el estado de Sinaloa”. (Puede leer: Concaam exige al Estado de Sinaloa supervisar los Fíat que han dado poder a los notarios públicos).

Criticó al presidente del Colegio de Notarios de Los Mochis, Jesús Zazueta, por respaldar los fíat e insistió en que se entregaron fuera de la ley.

“Jesús Zazuela dice con mucha propiedad que Quirino Ordaz tiene la facultad de entregar los fíat, es cierto, pero la facultad potestativa de la que habla la ley está limitada, la potestad está limitada y sujeta a la ley de notariado, porque si no, que desaparezca y que Quirino Ordaz, como lo hace Andrés Manuel López Obrador, por sus pistolas diga quiénes serán los notarios públicos y no hagan exámenes”, expresó Martín López Félix.

El abogado resaltó que toda acción del gobierno tiene que estar sustentada en la ley.